5 загинаха, след като автобус помете 6 коли в щата Вирджиния

Автобус е помел шест автомобила на междущатската магистрала И-95 в американския щат Вирджиния, докато движението е било забавено заради участък в ремонт, и са загинали петима души, съобщи днес щатската полиция, цитирана от Асошиейтед прес. Най-малко 34 са ранените, уточни АП.

Катастрофата е станала около 2:35 ч. след полунощ източноамериканско време (9:35 ч. бълг. вр.) в окръг Стафорд. Всички петима загинали са били в автомобилите, ударени от автобуса, а трима от ранените са в критично състояние, съобщиха властите.

„Предварителното разследване показва, че движението в южна посока се е забавяло заради ремонтиран участък“, се казва в изявление на щатската полиция. „Автобусът не е намалил скоростта при приближаването към задръстването и е ударил шест превозни средства.“

Към момента не е ясно какъв е бил автобусът и колко души е имало в него, пише БТА.

„Пострадалите са откарани в различни болници. Шофьорът също е в болница“, заяви Пейтън Воугъл, говорител на Федералната транзитна администрация, който е бил на мястото на инцидента. „Трябва да кажа, че това е една от най-големите трагедии, на които ставам свидетел. Абсолютен кошмар", каза той.