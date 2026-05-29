ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За трафик на дрога и хора ДАНС изгонила Олег Невзо...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22945046 www.24chasa.bg

5 загинаха, след като автобус помете 6 коли в щата Вирджиния

1292
Автобус е помел шест автомобила на междущатската магистрала И-95 в американския щат Вирджиния Снимка: Екс/ @TheDMVLive

Автобус е помел шест автомобила на междущатската магистрала И-95 в американския щат Вирджиния, докато движението е било забавено заради участък в ремонт, и са загинали петима души, съобщи днес щатската полиция, цитирана от Асошиейтед прес. Най-малко 34 са ранените, уточни АП.

Катастрофата е станала около 2:35 ч. след полунощ източноамериканско време (9:35 ч. бълг. вр.) в окръг Стафорд. Всички петима загинали са били в автомобилите, ударени от автобуса, а трима от ранените са в критично състояние, съобщиха властите.

„Предварителното разследване показва, че движението в южна посока се е забавяло заради ремонтиран участък“, се казва в изявление на щатската полиция. „Автобусът не е намалил скоростта при приближаването към задръстването и е ударил шест превозни средства.“

Към момента не е ясно какъв е бил автобусът и колко души е имало в него, пише БТА.

„Пострадалите са откарани в различни болници. Шофьорът също е в болница“, заяви Пейтън Воугъл, говорител на Федералната транзитна администрация, който е бил на мястото на инцидента. „Трябва да кажа, че това е една от най-големите трагедии, на които ставам свидетел. Абсолютен кошмар", каза той.

Автобус е помел шест автомобила на междущатската магистрала И-95 в американския щат Вирджиния Снимка: Екс/ @TheDMVLive

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!