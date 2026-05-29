Разбраха защо тиранозаврите са имали голяма глава и малки крайници

Учени са в процес на изследване на еволюцията на тиранозаврите, за да установят защо тези хищни динозаври са имали масивни черепи и необичайно малки предни крайници, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Тиранозавър рекс е притежавал череп с дължина около 1,5 метра, устроен така, че да осигурява изключително мощна захапка, способна да раздробява кости. В същото време предните му крайници са били много къси – особеност, наблюдавана и при други хищни динозаври.

Според ново изследване масивният череп се е появил първи в еволюцията на хищните динозаври. Това се случва в периода, когато динозаврите започват да доминират на сушата, а тревопасните им жертви стават все по-едри.

Палеонтолозите са установили, че едва по-късно предните крайници започват да се смаляват. Учените са открили пет отделни еволюционни линии при тероподите – двуногите хищни динозаври, при които тази комбинация от голям череп и малки крайници се е появила независимо една от друга.

Според изследователите това показва, че подобна анатомична структура е давала еволюционно предимство на древните хищници, отбелязва Ройтерс.

Несъразмерно малките ръце на тиранозавър рекс отдавна са обект на интерес и повод за безброй онлайн шеги, иронизиращи неспособността на този огромен хищник да пляска с ръце или да прави лицеви опори. Тези влечуги се появяват в периода триас преди 230 млн. години и доминират на Земята през периодите юра и креда, чак до фаталния удар от астероид преди 66 милиона години. И докато най-ранните тероподи са разчитали на силни предни крайници, за да подчиняват жертвите си, еволюцията ги смалява веднага щом на сцената излизат огромните растителноядни завроподи, заключават учените.

„Размерите на тялото при динозаврите са се увеличили колосално от периода триас до края на периода креда. Затова е много вероятно този ръст да е принудил част от тероподите при лов да разчитат повече на главите си, отколкото на своите крайници. На практика предните им крака са станали излишни за улавянето на плячка“, обяснява Чарли Шерер – експерт по палеонтология в Лондонският университетски колеж и основен автор на изследването, публикувано в научното списание Proceedings of the Royal Society B. „Естественият подбор развива онези белези, които помагат на животното да оцелее и да се развива в своята екосистема. Ако това изисква да се жертва размерът на ръцете в името на по-мощна глава, която служи като основно оръжие, то еволюцията поема точно в тази посока“, допълва Шерер.

Авторите на проучването са разработили нова методика за измерване на здравината на черепа. Тя се базира на показатели като размери, сила на захапката, форма на зъбите и специфика на срастване на костите. Тиранозавърът, властвал в Северна Америка през периода креда, очаквано оглавява класацията с най-висок резултат, отбелязва Ройтерс.