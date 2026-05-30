"Файненшъл таймс": България е заплашена от наказателна процедура

Темата за очаквания свръхдефицит на България попадна и във "Файненшъл таймс".

България ще бъде наказана следващата седмица за нарушаване на бюджетните правила само няколко месеца след присъединяването си към еврозоната – ход, който ще постави правителството на премиера Румен Радев в конфликт с Брюксел. Това пише "Файненшъл таймс".

Според изданието срещу страната ни ще започне наказателна процедура следващата седмица, като се подчертава, че това става броени месеци, след присъединяването ни към еврозоната. От "Файненшъл таймс" посочват, че се очаква дефицитът на България да се покачи до 4.1%, а през 2027 до 4.3% от БВП. Прогнозата е на Европейската комисия, чийто доклад се очаква следващата седмица.

Десет други държави от ЕС също попадат в хипотезата за процедура заради нарушаване на фискалните правила на Съюза - сред тях са Италия, Румъния и Финландия. Малта, която досега беше подложена на мониторинг, успя да намали дефицита си на 2.2%.