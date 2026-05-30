Пореден US удар срещу кораб, заподозрян в трафик на наркотици

Американската армия съобщи, че е нанесла в петък пореден удар срещу кораб, заподозрян в контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Това е третата атака за тази седмица, като при удара са загинали трима мъже, а общият брой на жертвите надхвърли 200 души, посочва агенцията.

Южното командване на САЩ съобщи за най-новия удар в продължаващата от месеци кампания срещу предполагаеми лодки за трафик на наркотици, прекосяващи Карибско море и източната част на Тихия океан, с обичайния израз, че плавателният съд е „участвал в операции по трафик на наркотици“ и е бил управляван от терористична организация. Не бяха предоставени доказателства, посочва АП.

Макар че съобщенията на военните в социалните медии винаги включват видеозаписи от атаките, това изглежда е първият случай, в който кадрите са цветни, а не черно-бели, отбелязва агенцията. 

Видеото показва малък кораб, плаващ в океана, преди да бъде ударен и погълнат от огнен облак. 

Администрацията на Тръмп обяви, че САЩ са във въоръжен конфликт с латиноамериканските наркокартели, като заяви, че те стоят зад потока от наркотици към американските общности.

Южното командване на САЩ заяви в публикацията си в Екс, че ударите са били нанесени по заповед на ръководителя на военните операции на САЩ в Латинска Америка ген. Франсис Донован, който се срещна в петък с кубински военни лидери близо до американската военноморска база в залива Гуантанамо.

