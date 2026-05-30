Русия ограничава вноса на домати, краставици и ягоди от Армения

От днес Русия въвежда временни ограничения върху вноса от Армения на редица плодове и пресни зеленчуци, включително домати, краставици, пиперки, зелени култури и ягоди, съобщава агенция ТАСС, информира БТА.

„Росселхознадзор“ посочва, че решението е взето на фона на зачестилите нарушения при доставките на арменска плодово-зеленчукова продукция в Русия и с цел осигуряване на фитосанитарна безопасност. От ведомството отбелязаха, че според тяхната оценка настоящата ситуация създава заплаха за фитосанитарното състояние на територията на страната.

В същото време в бранша не очакват дефицит на зеленчуци поради ограничаването на вноса им от Армения. Според председателя на Асоциацията на компаниите за търговия на дребно Станислав Богданов няма предпоставки за дефицит на краставици, домати, чушки, зеленчуци и ягоди в големите руски търговски вериги. Най-голям дял от предлагането на зеленчуци в магазините заема местната продукция, подчерта той, цитиран от ТАСС.

На 7 юни в Армения ще се произведат парламентарни избори, на които премиерът Никол Пашинян, който сближи страната със Запада, ще се изправи срещу редица, предимно проруски, опозиционни партии. Най-новите допитвания показват, че ПП „Граждански договор“ на Пашинян води с около 30 процента подкрепа.

Русия засилва натиска върху Армения през последните седмици, като налага временни ограничения върху вноса на селскостопански продукти и заплашва да спре доставките на евтини руски петролни продукти и газ за силно зависещата от тях южнокавказката страна, отбелязва АП.

Воденият от Русия Евразийски икономически съюз (ЕАИС) ще обмисли временно отстраняване на Армения по-късно тази година поради опасения, че стремежът ѝ към членство в Европейския съюз застрашава икономическата сигурност на обединението, предаде Ройтерс, като цитира съвместно изявление на ръководителите на Русия, Казахстан, Беларус и Киргизстан след срещата им вчера в Астана (Казахстан).

Москва многократно е заявявала, че членството на Армения в ЕАИС е несъвместимо със стремежите на страната за присъединяване към ЕС. Миналата година Армения прие закон, с който официално стартира процеса си на присъединяване към блока.