Тръмп прехвърля центъра "Кенеди" на Конгреса

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък (американско време), че неговата администрация ще прехвърли на Конгреса контрола върху центъра за култура и изкуство „Кенеди", след като федерален съдия нареди името на Тръмп да бъде премахнато от емблематичната за Вашингтон сграда и блокира плановете на президента да затвори центъра за мащабен ремонт, предадоха Ройтерс и Асошийтед прес, информира БТА.

Тръмп написа в социалната мрежа „Трут соушъл“, че е инструктирал Департамента по търговия да уреди пълното прехвърляне на центъра „Кенеди“ на Конгреса и да даде възможност на законодателите да поемат пълната отговорност за управлението, работата и поддръжката му.

Ройтерс отбелязва, че към момента не е напълно ясно как нареждането на Тръмп ще бъде изпълнено.

Националният център за култура е създаден от Конгреса през 1958 г., а по-късно е наречен "Кенеди" в чест на покойния президент Джон Фицджералд Кенеди. Центърът е отворен за посетители с това име през 1971 г. Той се управлява от Управителен съвет, който президентът Тръмп запълни през втория си мандат със свои съюзници.

Съобщението на Тръмп дойде, след като федерален съдия постанови в петък, че културният център не може да бъде преименуван на „Тръмп Кенеди център“ без акт на Конгреса.

Съдия Кристофър Купър от Вашингтон нареди администрацията на Тръмп да отстрани всички знаци с името на Тръмп от сградата и от официални документи, свързани с нея, в срок до 14 дни.

"Статутът на центъра „Кенеди“ кристално ясно показва, че той е наречен на президента Кенеди и не може да носи каквото и да е друго име въз основа на едностранно решение на Управителния съвет", посочи федералният съдия. "Конгресът даде името на центъра „Кенеди" и само Конгресът може да го промени", категоричен е съдия Купър.

Съдебната заповед спря също администрацията на Тръмп да затвори центъра за две години за мащабен ремонт.

В публикация в „Трут соушъл“ Тръмп написа, че ремонтът на центъра не може да бъде осъществен без той да бъде затворен и че заповедта на съдия Купър крие опасност.

„Не мога да бъда свързан със ситуация, в която се допуска опасност за обществеността да процъфтява пред очите на всички, открито и безпрепятствено“, заяви Тръмп в социалната мрежа.

Съдията се произнесе по дело, заведено от конгресменката демократ от щата Охайо Джойс Бийти, която е член на Управителния съвет на центъра „Кенеди“. След решението Бийти заяви, че центърът „Кенеди“ е институция, която принадлежи на американския народ, а не на Доналд Тръмп“.

Планът на Тръмп за обновяване на културния център е част от по-широк стремеж на президента да преобрази монументалното ядро на Вашингтон.

Той възнамерява да издигне арка с височина 76 метра и да построи бална зала с площ от около 8360 кв. м. на мястото на разрушеното Източно крило на Белия дом.

Тези инициативи също се оспорват в съда. Федерален апелативен съд е разрешил на администрацията на Тръмп да продължи с изграждането на балната зала, докато разглежда иск, целящ да спре проекта, напомня Ройтерс.