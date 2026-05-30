Вижте как US издания отбелязаха решението на Радев за военните самолети в София

Американските медии The Hill и US news & World Report отразяват изявлението на българския премиер Румен Радев, че ще прекрати престоя на американските военни самолети в София в края на юни, след като администрацията на Тръмп не е дала "зелена светлина" за безвизово пътуване на българите в Съединените щати.

И двете издания посочват, че съгласно споразумението с България, престоят на американски военни самолети на летище „Васил Левски" изтича в края на този месец и правителството е одобрило удължаване на престоя до 30 юни. Това се отнася за до 15 американски военни самолета, оборудване и до 500 души персонал.

US news отбелязва, че правителството ще приеме "решение за удължаване на престоя на американските самолети до края на юни, за да даде време на САЩ да преосмислят действията си".

Изданието The Hill подчетрава, че Румен Радев е отбелязъл, че напълно разбира сложността на регулаторните процедури", но е посочил, че страната също има своите приоритети и не може да отговори положително на искането за дълъг престой на самолети и танкери на летище София".

Съединените щати разположиха в България транспортни, тежкотоварни самолети и цистерни за зареждане с гориво по времето на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов в началото на март, според чийто изказвания тогава администрацията на Тръмп не е отправяла искания за базиране на военни самолети в България, които да се използват срещу Иран, а те били част от съвместно учение между Вашингтон и София, съобщава БНР.