Трима латвийски алпинисти загинаха на Денали - най-високия връх в Северна Америка

Трима алпинисти от Латвия загинаха при инцидент на най-високия връх в Северна Америка – Денали, предадоха Асошиейтед прес и ДПА, съобщи БТА.

Четвърти алпинист от 7-членната група бе откаран в болница в критично състояние, съобщи късно в петък Латвийската федерация по алпинизъм. Жертвите са били „талантливи и опитни“ алпинисти.

Денали, известен още като връх Маккинли, се издига на почти 6200 метра височина в американския щат Аляска.

Рейнджърите в Националния парк и резерват „Денали“ са получили спешно обаждане в четвъртък вечерта, в което се съобщавало, че четиримата алпинисти са паднали по време на изкачването си в близост до прохода Денали.

Инцидентът е станал на над 5500 метра надморска височина.

Останалите трима членове на групата първоначално са оказали помощ на падналите алпинисти, преди да се върнат в лагера на около 5100 метра надморска височина.