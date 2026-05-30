Прокурор Бисер Михайлов: Не съм знаел къде е синът...

Русия е свалила 127 украински дрона над страната тази нощ

Дрон Снимка: Пиксабей

Руската противовъздушна отбрана тази нощ е прехванала и унищожила 127 украински дрона над територията на страната, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС, информира БТА.

“През изминалата нощ от 20:00 ч. на 29 май тази година до 07:00 ч. на 30 май дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха 127 украински безпилотни летателни средства от самолетен тип над територията на Белогородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Курска, Орловска, Ростовска, Рязанска, Смоленска, Тулска и Уляновска област, Краснодарския край, Република Крим и над акваторията на Азовско море”, написа в изявление министерството. 

Двама души - мъж и жена - са пострадали при атака с дрон в Таганрог, съобщи тази сутрин губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар в приложението Телеграм. Той добави, че те са приети в болница.

“По оценки на лекарите състоянието им е средно тежко”, написа той и обеща да бъде предоставена необходимата помощ. 

Слюсар уточни, че продължава ликвидирането на последиците от падането на земята на отломки от свалените дронове. 

В Таганрог в резултат на нападението избухна пожар пожар, включващ танкер и съоръжения в пристанището. Огънят е потушен. Не са открити течове на мазут и няма пострадали, отбелязаха местните власти.

По-рано тази нощ представители на властите в Белгородска област съобщиха, че двама души са били убити, а двама ранени, след като автомобил е бил поразен от украински дрон. 

 

