Войната в Близкия изток засяга уязвимите икономики

Ръководителите на Международната агенция по енергетика, Международния валутен фонд, Световната банка и Световната търговска организация предупредиха, че войната в Близкия изток поставя под напрежение енергийните доставки и засяга най-силно уязвимите икономики, предаде агенция Ройтерс, съобщи БТА.

Войната на САЩ и Израел срещу Иран наруши търговията, разклати финансовите пазари и предизвика тревога за световните енергийни доставки, особено тези през Ормузкия проток, който е ключов маршрут за доставките на петрол и газ.

Горепосочените институции посочиха, че световната икономика остава устойчива, но допълниха, че конфликтът засяга диспропорционално по-бедните държави чрез по-високите цени на горивата и торовете, засилва несигурността и поставя в риск работни места.

Ръководителите на световните институции се срещнаха в четвъртък, за да обсъдят как трябва да отговорят на икономическите последици от войната, се посочва в тяхно съвместно изявление, публикувано късно в петък.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че в петък ще вземе решение по потенциално споразумение с Иран за удължаване на примирието, в което се очаква да бъде включено отваряне на Ормузкия проток и премахване на капацитета на Иран да произведе ядрено оръжие, отбелязва Ройтерс.

„Ако транспортните потоци не се върнат към нормалното, продължаващото бързо изчерпване на световните петролни запаси преди пиковото лятно търсене на петрол в Северното полукълбо ще създаде нарастващи рискове за сигурността на доставките на гориво, пазарните условия и по-широката икономическа устойчивост“, заявиха институциите.