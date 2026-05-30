Няколко загинали в Сирия при наводнения по река Ефрат

Няколко загинали в Сирия при наводнения по река Ефрат СНИМКА: Pixabay

Тежки наводнения, предизвикани от покачването на нивото на водите в река Ефрат, са принудили стотици семейства да напуснат домовете си и са отнели живота на няколко души в Сирия, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Местни власти съобщиха снощи, че четири деца са загинали в провинция Дейр аз Зор, след като са били отнесени от силните течения на Ефрат. В съседната провинция Рака също се е удавил един мъж, добавиха властите.

Според Сирийската обсерватория за правата на човека хиляди хора са били принудени да напуснат домовете си. Организацията предупреди за влошаваща се хуманитарна криза.

Сирийските власти съобщиха, че в Дейр аз Зор са нанесени щети на около 24 000 хектара земеделска земя, 265 правителствени сгради и около 60 граждански съоръжения.

Наводненията са следствие от необичайно обилните валежи в региона през последните седмици и месеци, включително в съседна Турция. 

Поради изключително високите нива на водата в язовирите в региона, особено в язовир „Ататюрк“, турските власти бяха принудени да изпуснат огромни количества вода надолу по течението по контролиран начин. 

За да предотвратят претоварването на собствените си съоръжения, сирийските оператори също изпуснаха големи язовири. Нивото на водата се повиши рязко, наводнявайки обширни участъци от бреговете на реката.

Сирийският министър на енергетиката Мохамед ал Башир обвини Турция, че е предупредила сирийските власти твърде късно за повишаващото се ниво на водата в Ефрат. 

Междувременно президентът на Сирия Ахмед аш Шараа посети засегнатите райони, за да направи оценка на щетите и хуманитарните нужди, предаде агенция САНА, цитирана от АП.

