Рахийм Стърлинг е арестуван след катастрофа, разследват го за шофиране под въздействие на наркотици

Бившият футболист на Ливърпул, Манчестър Сити, Челси и Арсенал Рахийм Стърлинг е бил арестуван след пътен инцидент на магистрала М3 в графство Хемпшир, съобщава "Дейли мейл.

Според информацията инцидентът е станал в четвъртък сутринта около 9:00 часа местно време, когато автомобил Lamborghini се е ударил в мантинелите на магистралата. По данни на полицията в произшествието не са участвали други превозни средства и няма пострадали.

31-годишният футболист, който в момента играе за нидерландския Фейенорд, е бил задържан по подозрение за шофиране под въздействието на наркотици, опасно шофиране, притежание на наркотично вещество от клас C и отказ да предостави проба за тест.

От полицията в Хемпшир потвърдиха, че играчът е освободен под гаранция до приключване на разследването.

Източник, близък до футболиста, твърди, че през последните две години Стърлинг е преживял изключително тежък период както професионално, така и психологически.

„Психологическото напрежение, на което беше подложен, е трудно за измерване. Беше изолиран, а всеки път когато докоснеше топката, чуваше, че е провал и че кариерата му е приключила. Премести се в Нидерландия, за да преоткрие любовта си към футбола, но негативизмът го последва и там", заявява източникът.

Представителите на футболиста са отказали коментар по случая.

Кариерата на Рахийм Стърлинг тръгна надолу след трансфера му от Манчестър Сити в Челси през лятото на 2022 година.

По време на престоя си в Манчестър Сити той спечели десет големи трофея, включително четири титли във Висшата лига и една Купа на Англия. Челси го привлече срещу 50 милиона паунда с петгодишен договор на стойност около 325 000 паунда седмично.

Престоят му на „Стамфорд Бридж" обаче се оказа разочароващ. При мениджъра Енцо Мареска Стърлинг изпадна от сметките на първия отбор и в продължение на повече от шест месеца тренираше отделно.

Последва неуспешен период под наем в Арсенал през сезон 2024/25, а договорът му с Челси впоследствие беше прекратен.

През февруари той подписа с нидерландския Фейенорд, където изигра осем мача до края на сезона, без да отбележи гол. Настоящият му договор с клуба изтича.

Рахийм Стърлинг започва професионалната си кариера в Ливърпул, преди да премине в Манчестър Сити през 2015 година. За националния отбор на Англия има 82 мача. Последната му поява с екипа на „трите лъва" беше при загубата с 1:2 от Франция на четвъртфиналите на Световното първенство през 2022 година.

Разследването по случая продължава, като към момента не са повдигнати официални обвинения срещу футболиста.