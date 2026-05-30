Пийт Хегсет: Готови сме да подновим войната с Иран

Съединените щати заявиха, че са готови да подновят войната с Иран. Това стана, след като президентът Доналд Тръмп подчерта, че всяко мирно споразумение трябва да следва неговите условия. Едно от тях е Техеран никога да не придобие способност за разработване на ядрено оръжие, съобщава "Гардиън".

Белият дом даде сигнал в петък, че Тръмп е близо до решение относно първоначално споразумение след седмици на противоречиви сигнали по време на крехки преговори, въпреки че Техеран отрече да има окончателно споразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток, който разтърси световната икономика.

Тръмп излезе от Ситуационната зала на Белия дом, след като прекара повече от два часа с висши свои съветници, но не обяви незабавно решението си.

Междувременно ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет, докато присъстваше на голяма азиатска среща на върха по въпросите на отбраната в Сингапур, заяви в събота местно време, че Вашингтон може да поднови войната, ако пожелае.

„Способността ни да възобновим действията, ако се наложи, е такава, че сме повече от способни да го направим. Нашите запаси са повече от достатъчни за това – както там, така и по целия свят, заради начина, по който съчетаваме високоточни и по-масово налични боеприпаси", каза той.

Това повтори позицията на Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ), което публикува в платформата X, че американските сили „остават на място и бдителни в целия регион".

Усилията за постигане на споразумение с посредничеството на Пакистан бяха поставени под въпрос тази седмица след американските удари по южното иранско пристанище Бандар Абас, на които Иран отговори с ответен обстрел.

Въпреки това дипломатическите усилия продължиха, включително в паралелен процес за прекратяване на бойните действия в Ливан – страна, за която Иран настоява да бъде включена във всяко официално споразумение за край на войната. Междувременно израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обяви, че израелските сили са напреднали още повече, въпреки че военни делегации от двете държави се срещнаха в Пентагона във Вашингтон.

Две седмици след срещата на Доналд Тръмп с китайския лидер Си Дзинпин в Пекин, Хегсет също заяви, че има „основателна тревога" относно военното натрупване на Пекин, но подчерта, че Съединените щати се стремят към „уважителен" регионален баланс.

Основната му реч на отбранителния форум „Шангри-Ла Диалог", който събира висши представители на отбраната и експерти от около 45 държави, контрастираше със силно конфронтационните му изказвания по адрес на Китай на миналогодишното издание на събитието.

За разлика от Пекин, който за втора поредна година изпрати група военни експерти и учени вместо министъра на отбраната Дун Дзюн, Хегсет оглавява голяма американска делегация на форума, който предоставя възможности както за открити дебати, така и за дипломация при закрити врата.

„Когато погледнем региона днес, има основателна тревога относно историческото военно натрупване на Китай и разширяването на неговите военни дейности в региона и извън него", заяви Хегсет.

По думите му Вашингтон не търси „ненужна конфронтация в региона", а по-скоро „истински стабилно равновесие [в Азия], което работи както за американците, така и за нашите съюзници".

Това означава „благоприятен, но устойчив баланс на силите, при който никоя държава, включително Китай, не може да наложи своята хегемония и да постави под въпрос сигурността или просперитета на нашата страна и нашите съюзници", добави той.

Хегсет заяви, че САЩ се стремят към „уважително" и „добросъвестно" взаимодействие с Пекин, като добави:

„Иска ми се моят колега да беше тук на тази конференция, но очаквам с нетърпение други възможности, когато пътищата ни се пресекат."

В Пекин Тръмп говори за „фантастични" търговски сделки, но предостави малко подробности. По-късно той намекна, че Вашингтон може да използва продажбите на оръжие на самоуправляващия се Тайван като разменна монета в преговорите с Пекин.