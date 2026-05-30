Румъния финализира "Мистичният Дунав" - проектът свързва 9 държави

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румънският парламент през тази седмица беше домакин на международната конференция "Маршрути, които свързват хората", която маркира финализирането на проекта "Мистичният Дунав - маршрутът на историите на зеления и мистичен Дунав". Инициативата, която стартира на 1 януари 2024 г., приключва на 30 юни 2026. Това предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

На заключителната сесия изпълняващият длъжността министър на икономиката, дигиталната трансформация икономиката, дигитализацията, предприемачеството и туризма Иринеу Даръу заяви, че проектът е поставил окръг Кълъраш на транснационалната карта на културния туризъм.

"Маршрутът на историите на зеления и мистичен Дунав е маршрут, който прекосява девет държави и свързва хора, култури и райони, където Кълъраш намира своето заслужено място", посочи Даръу.

Пред участниците в конференцията министърът на икономиката подчерта, че проектът е стартирал с простия въпрос - как "красиви, но забравени места" да станат видими и как да бъдат подкрепени местните общности, които са изправени пред обезлюдяване на района, безработица и ерозия на местната идентичност.

"Нашият отговор беше маршрутът на историите на зеления и мистичен Дунав", заяви Даръу като добави, че в проекта пилотният (за Румъния) район - окръг Кълъраш, е получил своето подобаващо място.

От ключово значение е новият Туристически информационен център в туристическото пристанище Кълъраш, проектиран като входна точка за посетителите, решили да изследват Дунавския регион.

"Това е мястото, където турист от Виена, Любляна или Будапеща ще чуе първо историята на региона", казва Даръу. "Това е мястото, където местният жител ще осъзнае, че живее на специално място", допълва той.

В рамките на проекта е създадена транснационална стратегия, представена от хърватските партньори и са изготвени препоръки за устойчив туризъм, подготвени от унгарски експерти.

"Чрез инициативата ние показахме какво правителствата трябва да направят, какво трябва да бъде променено и каква посока трябва да бъде следвана", посочи още Даръу.

Начертан е план за действие в сектора на туристическите продукти и услуги в окръг Кълъраш, подписан е и меморандум за сътрудничество с регионалната туристическа организация.

"Изготвянето на нито една стратегия не си струва, освен ако не е създадена заедно и за хората", подчерта министърът пред участниците в конференцията.

Проектът "Мистичният Дунав - маршрутът на историите на зеления и мистичен Дунав" се финансира чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в рамките на ИНТЕРЕГ Дунавски регион 2021 – 2027 г.

Бюджетът на проекта е 1,9 милиона евро, като участието на министерството на икономиката, дигиталната трансформация икономиката, дигитализацията, предприемачеството и туризма възлиза на 153 000 евро. 80 на сто от средствата са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), а 20 процента са подсигурени от национални фондове.

Инициативата е реализирана чрез транснационално партньорство, включващо институции от девет държави, през които преминава река Дунав - Румъния, Хърватия, Словения, Сърбия, Босна и Херцеговина, Словакия, Черна гора, Унгария и България.

Целта на проекта е да се представи културното и природно богатство на по-слабо видимите провинциални региони по поречието на река Дунав и да се стимулира местното икономическо развитие чрез координиран тематичен маршрут.

От румънска страна участват окръг Кълъраш и югозападната част на окръг Констанца.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)