180 г. от рождението на Карл Фаберже

„Едва ли моят прадядо – е предполагал, че век след кончината му все още ще говорим с такова преклонение за него: човекът, който скромно определяше себе си като „художник-ювелир“. С тези думи Сара Фаберже – правнучка на бижутера – отдава почит на своя прадядо, който е създател на прочутата по цял свят серия от великденски яйца за руското императорско семейство., съобщи БТА.

Тя е председател на Съвета за наследството на Фаберже, а на официалния сайт на фамилията и на луксозната бижутерска къща – Faberge.com – Сара Фаберже изказва преклонението си пред майстора на ювелирни шедьоври.

На днешния ден светът отбелязва 180 години от рождението на Петер Карл Фаберже, а в специален материал по този повод, публикуван на Faberge.com, наследниците на ювелира го наричат „Майсторът на изненадата“.

„Императорските великденски яйца, разбира се, са останали неизличимо в паметта ни. Но отвъд тези 50 емблематични шедьовъра, неговата компания е сътворила над 200 000 уникални изделия – от изящни бижута и часовници до изящни предмети на изкуството. Всички те носят отпечатъка на съвършената изработка, независимо дали поразяват със своята пищност и сложност, или възхищават със своята изчистена функционалност“, отбелязва още Сара Фаберже.

„Творческата мисъл, безупречният усет към дизайна и детайла, както и гениалността на този необикновен творец и на неговите майстори, вдъхнаха вечен живот на неговото наследство. Този забележителен художник-ювелир продължава да бъде вдъхновение за бранда „Фаберже“ и днес, когато прекланяме глава пред делото на Петер Карл и неговото неповторимо изкуство на цветовете!“, казва наследничката на легендарния майстор на бижута.

Петер Карл Фаберже и неговата бижутерийна къща създават 52 великденски яйца за руското императорско семейство в периода между 1885 и 1917 г., всяко от които е уникално и съдържа в себе си скрита изненада, уточнява изследователският сайт, посветен на Фаберже – Faberge Research Site. Император Александър III поставя началото на традицията, като на всеки Великден подарява яйце на съпругата си Мария Александровна. Неговият син – цар Николай II – прави същите подаръци на жена си Александра Фьодоровна и на майка си Мария Фьодоровна. Царската династия Романови управлява Русия близо 300 години, докато не е свалена от власт по време на Руската революция през 1917 г. Николай II и семейството му са екзекутирани през 1918 г., припомня АФП.

Яйцата на Фаберже са изработени от злато, платина и сребро и са украсени с диаманти, рубини, сапфири, малахит, изумруди и скални кристали. Ювелирните украшения изобразяват императорското семейство, дворци, карети, часовници и влакове.

Всяко от великденските яйца си има име – „Кошница с цветя“, „Ренесанс“, „Петър Велики“, „Лебед“, „Московският Кремъл“, „Императорско нефритено яйце“, „Часовник с лилии“, „Пеликан“, „Кокошка“, „Транссибирска железница“, „Датско кралско семейство“, „Розова решетка“, „Наполеоново яйце“, „Военно стоманено яйце“, допълва Faberge Research Site.

Преди половин година творението на Фаберже – „Зимно яйце“, инкрустирано с диаманти и подарено на майката на последния руски император Николай II, беше продадено за рекордните 22,9 милиона британски лири на търг в Лондон, предаде АФП. То е определяно като едно от най-разкошните, създадени от Фаберже за руската царска фамилия. Изработено е от фино изрязан планински кристал с мотиви, наподобяващи снежинки от платина, и инкрустирано с 4500 малки диаманта. Яйцето се отваря и във вътрешността му се разкрива малка кошничка с цветя, символизиращи пролетта.

Роден в столицата на Руската империя – Санкт Петербург – Петер Карл Фаберже е титулуван като „бижутер на Негово Императорско Величество и бижутер на Императорския Ермитаж“, отбелязва енциклопедия „Британика“.

Карл Фаберже не е съвсем руснак, тъй като е потомък на френски протестантски род, баща му – Густав Фаберже – пък е роден в Естония, а майка му Шарлоте Мария Фаберже е датчанка, уточнява АФП. Самият Карл Фаберже израства и получава своето образование не само в царска Русия, но и в Италия, Франция, Германия и Великобритания.

В началото на 40-те години на XIX век Густав Фаберже полага основите на семейната империя, като открива собствено ювелирно ателие в Санкт Петербург. През 1866 г. Петер Карл започва работа в ателието, а през 1872 г. оглавява семейния бизнес. През 1882 г. към бижутерийната къща се присъединява и по-малкият му брат – художникът Агатон Фаберже.

Петер Карл Фаберже става известен с участието си в голямата руска художествена изложба в Москва през 1882 г. Там изработените в неговото ателие дамски бижута и копия на скитски златни съкровища, открити при разкопки в Крим, му донасят златен медал. Ключова роля за славата на Фаберже изиграва вниманието на императорското семейство. Съпругата на Александър III – Мария Фьодоровна, остава очарована от изложбата и купува чифт ръкавели в античен стил, отбелязва ТАСС.

Така през 1885 г. Александър III решава да поръча на майстора специален подарък за своята съпруга – ювелирно творение под формата на великденско яйце. То е изработено от злато и е покрито с фин бял емайл, който съвършено имитира естествена черупка. Вътре в него, в златен жълтък, е скрита малка кокошка с рубинени очи, в която се крие следваща изненада – миниатюрно копие на императорската корона от злато и диаманти, заедно с рубинена висулка.

Императрицата е толкова възхитена от шедьовъра, че Фаберже незабавно е обявен за официален доставчик на Императорския двор. От този момент на неговата фирма е поверена традицията да създава поне по едно уникално великденско яйце всяка година.

Благодарение на неговия забележителен ювелирен талант и предприемачески дух, в началото на XX век семейната фирма се разраства до най-голямото бижутерско предприятие в Русия, разполагащо с най-модерното за епохата техническо оборудване, отбелязва сайтът на фамилията Фаберже.

Петер Карл Фаберже не е работил сам по създаването на легендарните великденски яйца – негови сътрудници са най-даровитите петербургски майстори. Изящните творения на Фаберже бързо завоюват международно признание. През 1885 г. той печели златен медал на ювелирното изложение в Нюрнберг. Десетилетие по-късно, в резултат на успеха си, майсторът получава от краля на Швеция и Норвегия титлата придворен бижутер, допълва в сайта си швейцарската Фондация „Игор Карл Фаберже“, основана от внука на императорския бижутер.

По време на Първата световна война ателието на Фаберже започва да произвежда изделия с военна символика, ордени и отличия за офицерския състав на руската армия, а също и някои резервни части за оръжия. След Октомврийската революция от 1917 г. обаче настъпва краят на златната епоха – всички фабрики и магазини на Фаберже са национализирани от болшевиките, припомня АФП.

През 1918 г., воден от сериозни опасения от евентуален арест, Фаберже бяга от Петербург, преименуван на Петроград. Бижутерът се установява първо в Рига, а по-късно заминава за Германия. През 1920 г. здравето му рязко се влошава заради стреса вследствие на емиграцията и неговите близки го преместват в Швейцария, отбелязва сайтът на бижутерийната къща. Великият ювелир издъхва на 24 септември 1920 г. в Лозана, а по-късно тленните му останки са пренесени в Кан, където е погребан.

Карл Фаберже има и връзка с България, тъй като е удостоен от княз Фердинанд с Командирски кръст III степен на ордена „За гражданска заслуга“, отбелязва в сайта си Фондация „Игор Карл Фаберже“.

В личния си живот майсторът на украшения е женен за Аугуста Юлия Якобс. Двамата имат четирима синове – Евгений, Агатон, Александър и Николай, които продължават семейната традиция и отдават силите си на бащиното предприятие.

Значителна част от императорските великденски яйца на Фаберже са разпродадени зад граница от съветските власти или изчезват безследно, отбелязва енциклопедия „Британика“. В началото на 30-те години на ХХ век съветският диктатор Йосиф Сталин се нуждае от пари, за да финансира индустриализацията и армията на СССР, поради което започва тайни разпродажби на царските съкровища, уточнява Би Би Си.

Един от първите купувачи на яйца на Фаберже е американският бизнесмен Арманд Хамър, който след това препродава бижутата с огромна печалба в САЩ, съобщава „Юнайтед прес интернешънъл“. Сред големите частни колекционери на яйца на „Фаберже“ е и американският медиен магнат Малкълм Форбс, основател на списание „Форбс“, допълва агенцията.

В началото на 2004 г. руският петролен индустриалец Виктор Векселберг откупи най-голямата колекция яйца на Фаберже от семейство Форбс, съобщи тогава „Ню Йорк таймс“. Изданието оцени продажбата на деветте ювелирни произведения на изкуството за над 100 милиона долара, като те бяха върнати в Русия. Девет години по-късно в Санкт Петербург отвори врати първият частен музей в света, посветен на творчеството на Карл Фаберже. На официалния сайт на музея се казва, че сбирката се състои от близо 4000 експоната от общо 200 000 артикула, произведени от бижутерийното ателие на Карл Фаберже през годините.

Останалите шедьоври се съхраняват в големи музеи по света и в частни колекции. Британското кралско семейство притежава една от най-големите и изящни колекции от произведения на Петер Карл Фаберже в света, отбелязва АП.