Лекар евтаназира пациент след бегъл преглед пред заведение

Канадски лекар е поставен под строг надзор, след като е одобрил и извършил евтаназия на 45-годишен мъж с болест на Крон и депресия, а оценката за процедурата набързо направил на паркинг пред известната верига заведения Tim Hortons, съобщава "Нешънъл поуст".

В друг случай същият доктор - Джейм Маклийн, не е успял да приложи правилно смъртоносната инжекция и пациентът е започнал да диша отново, след като вече е бил обявен за мъртъв.

Д-р Маклийн се е съгласил на минимум шест месеца задължителен клиничен надзор след разследване на Колежа на лекарите и хирурзите на Онтарио (CPSO). То е започнало по две жалби.

В едната става въпрос за Томас Дилън, който е страдал от болестта на Крон и психични проблеми, мисли за самоубийство, злоупотреба с алкохол и опиоиди. През юни 2023 г. д-р Маклийн го е оценил за допустимост към евтаназия на паркинга пред Tim Hortons. По-късно лично го е откарал до съоръжение в индустриална зона, където се подготвят телата за погребение, и там през януари 2024 г. му е инжектирал леталната комбинация от медикаменти.

Според Колежа на лекарите и хирурзите на Онтарио обсъждането на толкова чувствителни въпроси в публично и неформално място е неприемливо и показва липса на необходимата сериозност и грижа. Освен това лекарите са обезпокоени от интензивната текстова комуникация между Маклийн и пациента, както и от решението му да го транспортира лично. Семейството на Дилън е имало сериозни възражения срещу евтаназията, но мнението им не е било документирано по подходящ начин в хода на оценката. Пациентът е одобрен по „втората писта" на програмата, тоест за хора с тежки, но не непосредствено смъртоносни заболявания.

Във втория случай - този път с пациент с рак в терминален стадий, Маклийн не е открил в комплекта си медикамента, който парализира мускулите и спира дишането. Инжектирал му е пропофол и го е обявил за мъртъв. Малко след като лекарят напуснал дома му мъжът внезапно почнал да диша отново. Маклийн се е върнал, приложил е останалите медикаменти и отново е констатирал смъртта.

Според независим експерт лекарят не е отговарял на професионалните стандарти, проявил е липса на преценка и поведението му е създало риск за пациенти в пет от двадесет проверени случая. Въпреки това д-р Маклийн не е загубил лиценза си. Той е получил устно предупреждение, поставен е под надзор, документацията му ще се проверява редовно, а самият той трябва да премине допълнително обучение по информирано съгласие, професионални граници и поведение.