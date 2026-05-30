Китайският външен министър: Отношенията на Пекин с Канада са напълно възстановени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайският външен министър Ван И заяви по време на посещение в Отава, че преговорите на високо ниво в областта на политиката и сигурността с Канада ще бъдат възобновени, съобщи китайското външно министерство днес, цитирано от Франс прес, информира БТА.

Отношенията между двете страни през последните месеци се затоплиха след влошаването на връзките на Отава със съюзника ѝ САЩ и последвалото посещение на канадския премиер Марк Карни с китайския президент Си Цзинпин в Пекин през януари.

Двудневното посещение на Ван И в Канада, което започна в четвъртък е първото на китайски външен министър от десет години насам.

“Отношенията поеха в нова посока, обменът и сътрудничеството във всички области бяха напълно възстановени и основните икономически и търговски проблеми на двете страни бяха правилно адресирани“, каза Ван пред канадската външна министърка Анита Ананд.

“Двете страни се споразумяха да възобновят консултациите по политически въпроси и въпроси, свързани със сигурността, на ниво външни министри, както и диалога на най-високо равнище за националната сигурност и върховенството на закона”, се добавя в изявлението на китайското външно министерство.

Пекин тази година намали някои мита за канадски продукти, докато Отава се съгласи да внесе десетки хиляди китайски електромобили с преференциални мита.

Въпреки че отношенията между двете страни имаха “възходи и спадове” през последните години, Ван заяви, че сътрудничеството е “напълно възстановено”.

Според китайското Министерство на външните работи Ананад е казала на Ван, че се надява Канада да “увеличи износа за Китай с 50% до 2030 г.”.

Двустранната търговия между двете страни достигна близо 90 млрд. долара през 2025 г. - ръст с 4,9% спрямо предходната година, се вижда от анализа на Университета на Алеберта, а канадският износ за Китай е нараснал с 13,8%.