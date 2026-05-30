Александър Везенков послуша баща си: "Ако не си ев...

КМГ: Пекин подготвя мащабен план за развитие на метрологията в областта на изкуствения интелект

Снимка: Китайска медийна група

Китайските власти представиха официални насоки за изграждането на система за метрология в областта на изкуствения интелект и свързаното с това надграждане на капацитета. Целта им е да се планира систематично развитието на възможностите на страната в тази сфера. Стратегическият документ беше публикуван съвместно от Държавната администрация за регулиране на пазара и Държавната комисия за развитие и реформи, съобщава КМГ.

Според регулаторните органи издаването на тези насоки бележи критичен преход в китайския сектор на изкуствения интелект, който се измества от чистото разширяване на изчислителната мощност и мащаба към подобряване на качеството и укрепване на фундаменталните възможности. От ведомствата подчертават, че тази стъпка е от изключително значение за насърчаването на дълбоката интеграция на технологиите за изкуствен интелект с реалната икономика и за ускоряването на развитието на производствени сили от нов качествен тип.

Новият план се фокусира върху шест ключови области, сред които фундаментална подкрепа, общи и основни технологии, метрологични технически стандарти, индустрия за метрологични услуги и интелигентно развитие на самата метрология. Инициативата съвпада с рамката на 15-ия петгодишен план на Китай (2026-2030), в който ясно се набляга на цялостното прилагане на националната инициатива за развитие на изкуствения интелект.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

