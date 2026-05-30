Украински дронове поразиха пристанището в Таганрог и нефтохранилище в Армавир

Украински безпилотни летателни апарати удариха през изминалата нощ танкер в пристанището на руския град Таганрог и поразиха нефтохранилище в град Армавир, предаде Ройтерс, позовавайки се на властите в Ростовска област и Краснодарския край, съобщи БТА.

Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи в Телеграм, че възникналите вследствие на атаката пожари на борда на танкера и в пристанището на Таганрог - град с около 240 000 жители - са били потушени, като не се съобщава за течове на мазут. Двама души - мъж и жена - са пострадали, уточни той и подчерта, че те приети в болница, като "по оценки на лекарите състоянието им е средно тежко".

Слюсар заяви, че над района са били свалени близо 50 дрона, като са постъпили сигнали за атаки над цялата област, която граничи с украинския регион Донбас - центърът на военните действия между Русия и Украйна.

Според него извън Таганрог са отчетено само незначителни щети.

Кметът на града, Светлана Камбулова, заяви, че извънредното положение, обявено на местно ниво на 27 май, е било удължено.

По-късно командирът на Силите за безпилотни системи на Украйна майор Робърт Бровди съобщи, че украински дронове са нанесли удар срещу петролна рафинерия в Таганрог.

В съседния Краснодарски край властите в Армавир, с население от 185 000 души, съобщиха, че разразилият се пожар в нефтохранилище в индустриалната зона на града е овладян и че няма пострадали.