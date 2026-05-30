Грас възвръща позициите си като световна столица на парфюмерията

Родното място на парфюмерията - южният френски град Грас, в продължение на години мълчаливо наблюдаваше как влиянието му в бранша намалява, но местните традиции и стремежът към автентичност, демонстриран от големите компании в сектора, сега отново му отреждат ключова роля, информира Франс прес, съобщи БТА.

Градът беше домакин през изминалата седмица на Международния салон на суровините за парфюмерията (Simppar), събитие, което дълго време се е провеждало в Париж, но вече се редува между френската столица и южния град.

Американският гигант „Интернешънъл флейвърс енд фрейгрансис" ( International Flavors & Fragrances – IFF ) откри „Домен де Натюрел" (Domaine des Naturels) - площадка, замислена като лаборатория на открито.

Американската компания, която е един от най-големите производители на парфюми в света, с годишен оборот над 10 милиарда долара (9,3 милиарда евро през 2025 г.), последва примера на други големи компании, които превръщат Грас във витрина на парфюмерийната индустрия.

Компаниите инвестират в големи имоти, превърнати в изследователски центрове за парфюми, и в представителни пространства за клиенти.

„Това е меката на парфюмите. Не си сериозен в тази индустрия, ако нямаш присъствие в Грас", казва Александрин Демаши, председател на "Ес Еф А - Нероли" (SFA-Neroli). Тя допълва, че макар в Мадагаскар да има много плантации, техниките на производство са добре развити именно в Грас.

„В този бизнес най-голямото богатство са хората. Не можеш да привлечеш парфюмеристи в Холцминден", казва Жан-Ив Парисо, президент на германската група „Симрайз" (Symrise), чийто централен офис е в германското градче. „Симрайз" е придобила и обединила две местни компании и е открила нова централа в Грас.

След „Фонтен парфюме" (Fontaines Parfumées) на „Луи Вюитон" (Louis Vuitton) - обширен творчески център, открит през 2016 г., „Ланком" (Lancôme) разполага от 2023 г. с „Домен дьо ла Роз" (Domaine de la Rose) - терен на площ от 7 хектара, посветен на производството на рози.

Нидерландско-швейцарската „Ди Ес Ем - Фирмених" (DSM-Firmenich) откри през 2020 г. „Вила Ботаника" (Villa Botanica), истински рай на обонянието със спиращи дъха гледки към Грас и залива на Кан.

Сред цитрусови плодове, жасмин, вербена, роза, лавандула, ирис и екзотични растения, Грас е мястото, където компаниите посрещат основните си клиенти, а парфюмеристите, базирани в Париж, Ню Йорк, Сао Пауло или Дубай, идват да откриват иновации и да намират вдъхновение.

Макар и в региона да има само нишово производство на ароматни растения, за парфюмерийната индустрия в Грас работят 4600 души, според „Продаром" (Prodarom), националната асоциация на производителите на ароматни растения.

Лоялността на големи марки като „Диор" (Dior) и „Шанел" (Chanel), съчетана със съхраняването на местните традиции, получили признание с вписването им в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО през 2018 г. и местната политическа подкрепа, позволяват на Грас да възстанови старата си слава.

Общината в Грас отдели през 2018 г. допълнителни 70 хектара за отглеждане на ароматни растения (роза, жасмин, тубероза, мимоза и др.). Местното производство на рози центифолия или майски рози, запазена марка на Грас, се е увеличило до 120 тона годишно.

Натискът върху площите на територията на Френската Ривиера, възходът на синтетичните продукти и конкуренцията от други производствени райони в протежение на няколко десетилетия се оказаха препъникамък за парфюмерийния сектор в Грас.

„През 80-те и 90-те години на миналия век нямаше гаранция за нищо", признава Жулиен Мобер, отговарящ за съставките и суровините в „Роберте" (Robertet), една от водещите групи, базирани в Грас, заедно с „Мейн" (Mane).

Производството на майски рози, което е било около 3000 тона годишно в началото на 20 век, е спаднало до исторически минимум от 59 тона през 2011 г., почти изцяло изместено от роза дамасцена, произвеждана масово в Турция, България или Мароко.

Двата вида роза си приличат, с жълтите си сърцевини и намачкани розови венчелистчета. Майската роза обаче има флорален оттенък и нотка на подправки. Роза дамасцена е с по-медна нотка, почти анималистична и наподобява ликьор, обяснява Фабрис Пелегрен, парфюмерист в „Ди Ес Ем – Фирмених"

За „Диор" и „Шанел", които използват майска роза в своите прославени във времето парфюми, преминаването към роза дамасцена обаче не е на дневен ред.

Големи имена в парфюмерийната индустрия последваха примера им: „Ди Ес Ем – Фирмених" създаде своя завод за разработване на натурални съставки, в който работят 250 души, а швейцарската компания „Живодан" (Givaudan) обяви създаването на иновационен център с площ от няколко хектара.