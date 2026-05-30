КМГ: Министерството на индустрията на Китай призова за спешно затягане на правилата за рециклиране на батерии за електромобили

Снимка: Китайска медийна група

Министерството на индустрията и информационните технологии на Китай призова за приемането на законови мерки, които да регулират рециклирането на батерии за електромобили, тъй като тези компоненти вече навлизат в период на масово излизане от експлоатация, съобщава КМГ.

По време на среща, посветена на рециклирането в сектора, ведомството настоя за строго разследване и санкциониране на незаконните дейности. Сред основните нарушения, които ще бъдат преследвани, са неразрешеното изхвърляне на излезли от употреба батерии, производството на нестандартни продукти от стари компоненти, неспазването на задълженията за проследяване на информацията, както и незаконното разглобяване, водещо до замърсяване на околната среда, и работата без лиценз.

Според прогнозите на министерството, до 2030 година годишният обем на излезлите от употреба батерии ще надхвърли 1 милион тона. На форума бе изтъкната острата нужда от ускоряване на процеса по създаване на стабилна и надеждна система за тяхното утилизиране.

За по-ефективен мониторинг на движението на батериите ще бъдат внедрени дигитални технологии, които да гарантират, че компаниите по цялата индустриална верига изпълняват своите отговорности. От министерството призоваха и за по-тясно сътрудничество между браншовите асоциации, водещите предприятия и научноизследователските институти, за да се ускори разработването на модерни технологии, да се проучат нови бизнес модели и да се поставят солидни основи за висококачественото развитие на сектора.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

