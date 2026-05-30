КМГ: Лидерите на Китай и Египет си размениха поздравителни послания по случай 70-годишнината от установяването на дипломатически отношения

На 30 май китайският председател Си Дзинпин и египетският президент Абдел Фатах ас-Сиси си размениха поздравителни послания по случай 70-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни, съобщава КМГ.

Си Дзинпин посочва, че Египет е първата арабска и африканска държава, установила дипломатически отношения с КНР и през изминалите 70 години, независимо от промените в международната и регионалната обстановка, отношенията между двете страни са се развивали на базата на взаимно уважение, равенство, доверие и подкрепа. Днес, китайско-египетските отношения са пример за приятелство и солидарно сътрудничество между развиващи се страни, както и в образец за колективното сътрудничество между Китай и арабските държави и между Китай и Африка. Китай и Египет са древни цивилизации и важни представители на Глобалния Юг. Те трябва да черпят мъдрост и сила от историята, да работят за мира, насърчаване на развитието, задълбочаване на сътрудничеството и защитата на справедливостта, давайки импулс в изграждането на общност на споделена съдба за човечеството, посочва Си Дзинпин.

От своя страна Сиси заявява, че Египет и Китай винаги са стояли рамо до рамо през различните исторически периоди, а двустранните отношения са се развивали устойчиво. Египетският президент дава висока оценка за постигнатите резултати и заявява, че очаква да продължи сътрудничеството за постигането на още по-богати резултати в двустранните отношения и за съвместното изграждане на по-стабилен и по-способен да се справя с глобалните предизвикателства многополюсен свят, в който всички държави да могат да споделят ползите от всеобхватното развитие и заедно да постигат мир и сигурност.