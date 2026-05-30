"Хизбула" пое отговорност за ракетни атаки срещу град в Северен Израел

"Хизбула" пое отговорност за ракетни атаки срещу град в Северен Израел. СНИМКА: АРХИВ

“Хизбула” днес заяви, че е изстреляла ракети срещу израелския град Кирят Шмона, докато израелската армия продължава с въздушните си удари и сухоземна офанзива в Ливан, предаде Франс прес, съобщи БТА.

В изявлението проиранската групировка заявява, че е подложила на ракетен обстрел града “в защита на Ливан и народа му и в отговор на израелското вражеско нарушаване на примирието”. 

По-рано тази сутрин израелската армия съобщи, че е прехванала няколко снаряда, изстреляни от територията на Ливан, а един от тях е достигнал целта си.

След това израелската армия издаде предупреждение за евакуация на седем села в Южен Ливан, преди планирани удари срещу “Хизбула”. 

 

