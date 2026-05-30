Путин: Изказването ми за края на войната беше заради успехите на бойното поле

Владимир Путин заяви, че изказванията му за край на войната били базирани на успехите на руската армия на бойното поле. Той не знаел кога ще свърши войната и обясни пред журналисти по-ранно свое изказване.

С него той привлече вниманието на световните медии, които видяха признаци, че обмисля край на войната, съобщава Нова тв.

"Да се посочват конкретни срокове за край не е възможно, когато военните действия продължават. Това е безотговорно. Не се прави така и аз няма да го направя. Що се отнася за моето по-ранно изявление, че случаят върви към приключване, направих го не без причина, а базирано на анализ на ситуацията на бойното поле. Там нашите сили напредват във всички направления всеки ден. Вие виждате това и сами", каза руският президент.