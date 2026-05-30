Спасиха още 4-има от блокираните 7 мъже в пещера в Лаос, 2-ма са в неизвестност

Спасиха още 4-има от блокираните 7 мъже в пещера в Лаос, 2-ма са в неизвестност

Спасители днес обявиха, че още четирима мъже са изведени от частично наводнената пещера в Лаос, където бяха блокирани от десет дни, след като вчера беше спасен първият от блокираните седем, предаде Франс прес, информира БТА.

Двама души все още са в неизвестност и издирването им продължава.

“Четири жертви бяха спасени”, каза Лий Киан Лай - малайзийски водолаз спасител пред АФП. “Нивото на водата се понижи чрез изпомпване и това позволи да ги изведем”, обясни той. 

Във фейсбук страницата на тайландските спасителни водолази бе съобщено, че спасителните екипи са успели “да изведат още четирима блокирани хора” около 15:10 ч. (11:10 ч. българско време) днес и се добавя, че “общо петима души вече са спасени, а двама са в неизвестност”.

Седем мъже бяха блокирани в пещера в отдалечен планински район в централната провинция Сайсомбун на 20 май, когато внезапни наводнения отрязаха пътя им към повърхността, докато те копаеха в търсене на злато, съобщиха местни медии.

Петима от блокираните бяха намерени живи в сряда, сгушени един в друг в тесен проход на около 300 метра от входа на пещерата.

Вчера спасителите успяха да изведат един мъж - отслабнал и покрит с кал.

Други двама членове на групата все още се издирват. 

 

