Дрон спря полетите на летището в Мюнхен

Полетите на летището в Мюнхен, провинция Бавария, бяха преустановени за около час тази сутрин, след като двама пилоти съобщиха, че са забелязали безпилотен летателен апарат, предаде Ройтерс, позовавайки се на летищните власти и полицията, които потвърдиха първоначалните съобщения в германски медии, сред които онлайн изданието на сп. "Фокус" и в. "Билд", информира БТА.

По-късно бе съобщено, че полетите са били възобновени.

По време на прекъсването на полетите на 20 самолета, които трябваше да кацнат в Мюнхен, бяха пренасочени към други летища.

Страницата с излитащите полети на уебсайта на летището показваше, че към 10 ч. местно време (11 ч. българско) няколко, но не всички полети са били забавени или отменени.

Според в. "Билд" тази сутрин работата на летището в Мюнхен е била напълно прекъсната за повече от час. На двете писти е било преустановено всякакво движение, а полицията е провела мащабна операция.

Около 9 ч. (местно време) двама пилоти на отделни самолети, намиращи се на пистата, подали сигнал, че са забелязали дрон, което е довело до преустановяването на полетите, заяви говорителят на Федералната полиция на летището в Мюнхен Щефан Байер. Според него в района е бил забелязан обект, който вероятно е летял без разрешение.

На място са били разположени полицейски екипи, които са претърсили района и са направили проверка за евентуални следи от дрона. За целта е бил използван и хеликоптер, съобщи в. "Билд".

Около 10,05 ч. е бил даден сигнал за отмяна на тревогата, а малко по-късно полетите са били възобновени. Започнато е разследване за установяване на причините за инцидента.

"Тъй като беше изключена заплаха за въздушния трафик, ограничението (на полетите) беше отменено в 10,05 ч.", заяви говорителят.

Забелязването на дронове над Мюнхен предизвика много по-големи проблеми през октомври, когато летището беше принудено да преустанови полетите на няколко пъти в кратък период от време.