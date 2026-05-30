Ново предизвикателство в TikTok - карай в насрещното по магистралите, за да получиш лайкове

Случаите на каране в насрещното по магистралите в Сърбия се превръщат в опасна епидемия и жестоко „TikTok предизвикателство“ за събиране на лайкове и популярност.

Подобно шофиране преди дни причини трагедия на автомагистрала Шабац–Рума и шокира обществеността и институциите в Сърбия.

„Четири живота бяха изгубени за миг на 27 април, когато водач, роден през 1977 година, се движел в насрещното с над 130 км/ч и предизвикал тежка катастрофа. Той се ударил в автомобил „Голф“, в който са пътували млади хора, родени през 2002, 2004 и 2006 година. Трима загиват на място, а един е в тежко състояние“, казва полк. Деян Стевич от Управлението на пътната полиция към МВР на Сърбия.

Шофирането в обратна посока все по-често тревожи както таксиметровите шофьори, така и останалите участници в движението.

„За съжаление, има такива хора. Дали го правят умишлено, или не – трудно е да се каже. Но факт е, че има шофьори, които карат под влияние на наркотици или алкохол“, коментира анкетиран в Белград.

„Постоянно се случват такива трагедии. Мисля, че младите стават все по-безотговорни – карат пияни, дрогирани, без да мислят за последствията“, казва друг.

„Много хора идват от вътрешността и не са достатъчно опитни шофьори, а някак си успяват да вземат книжки“, посочва анкетиран.

„Не разбирам тези хора – дали са болни, или просто се държат като луди“, коментира друг участник в анкетата.

От Пътната полиция в Сърбия определят движението в насрещното и като опасна тенденция, която се разпространява чрез социалните мрежи и директно застрашава човешки животи.

„Това са т.нар. TikTok предизвикателства. По наши данни някои инфлуенсъри дори плащат за всеки изминат километър в насрещното движение. Това вече не е просто безотговорност, а изключително опасно поведение. Младите водачи не осъзнават колко фатални могат да бъдат последствията – не само за тях, но и за всички останали“, казва полк. Деян Стевич.

Системите за контрол на скоростта и патрулните камери регистрират и множество груби нарушения, сред които се откроява един случай.

„Регистрирахме водач със средна скорост от 252 км/ч, което означава, че на определени участъци е достигал 280–290 км/ч“, посочва полк. Деян Стевич пред бТВ.

С наближаването на летния сезон от Пътната полиция в Сърбия апелират всички водачи, преминаващи транзит през страната, да спазват пътната сигнализация, ограниченията на скоростта и да съобразяват поведението си с пътните условия.