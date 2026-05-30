Турските летища са обработили над 8 млн. граждански полета за 5 години

Турските летища са обработили над осем милиона граждански полета за периода 2021 - 2025 г. съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“, позовавайки се на данни на Главната дирекция на държавните летищни власти (DHMI), информира БТА.

В рамките на петгодишния период броят на излитанията и кацанията е бил 8,08 милиона. През тези пет години Турция е увеличила авиационната си инфраструктура с три летища в Чукурова, Ризе-Артвин и Йени Токат.

Летище Истанбул е първото летище в Европа, въвело тройните независими писти, което позволява три самолета да излитат или кацат едновременно и независимо един от друг. Чрез инвестиции в нови съоръжения капацитетът на летища като това в Анталия и "Есенбога" в Анкара е бил увеличен.

Трафикът на гражданските търговски полети расте трайно след кризата с COVID-19, се посочва още в публикацията. Броят на полетите е нараснал от 1,2 милиона през 2021 г. до 1,49 милиона през 2022 г. Година след това се отбелязва нов ръст до 1,69 милиона, а през 2024 г. достига 1,77 милиона.

През миналата година трафик бележи ръст от 8,8% като обработените граждански полети са 1,93 милиона. От общия трафик в рамките на последните пет години 4,29 милиона от полетите са били по вътрешни маршрути, а международните полети са били 3,79 милиона.

Само летище Истанбул е поело повече от една четвърт от целия самолетен трафик в периода 2021-2025 г. на него са регистрирани 2,28 милиона излитания и кацания.