100 евро става глобата за гратисчии в градския транспорт в Атина и Солун

От днес в Гърция се увеличава размера на глобата за нередовните пътници в градския транспорт в Атина и Солун, съобщава гръцката телевизия "Скай", информира БТА.

Пътниците, които се возят без валиден или с билет, който не е валидиран, могат да бъдат глобени със 100 евро.

Нарушителите ще могат да намалят глобата си до 50 евро, ако в рамките на десет дни си закупят карта за неограничено ползване на градския транспорт за поне 30 дни.

До момента глобата беше 72 евро като имаше възможност санкцията да бъде намалена до 30 евро.

