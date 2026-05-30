Японска фирма първа в света започна да продава змиорки, отгледани във ферма

Японска фирма за аквакултури започна пробни продажби на първите в света змиорки, отгледани изцяло в развъдници. Това е стъпка към пълноценното комерсиализиране на вида на фона на опасения относно намаляването на дивите запаси, предаде Киодо, съобщи БТА.

„Ямада Суисан“ (Yamadan Suisan Co.), базирана в префектура Оита в Югозападна Япония, започна да продава замразени гриловани змиорки, т. нар. „кабаяки“, за около 4500 йени (24,06 евро) на брой. Змиорките са отгледани от японската фирма по проект, финансиран от Агенцията по рибарство.

Повечето змиорки, който се консумират в Япония, се улавят диви в началото на жизнения им цикъл и се доотглеждат в рибовъдни ферми. Цялостното отглеждане на змиорки във ферма включва използването на яйца, снесени от отгледани във ферма възрастни екземпляри. Този метод значително намалява зависимостта от дивите запаси и допринася за устойчиво предлагане.

Цената на напълно отгледаните във ферма змиорки обаче остава около три до четити пъти по-висока от цената на заловените.

Разходите за отглеждането на една змиорка са се понижили от 40 000 йени (215,96 евро) през 2016 г. до 1800 (9,72 евро) йени тази година заради подобрения в изхранването, коментираха от японската Агенция за изследвания и образование в областта на рибарството, която осигурява технологична подкрепа за проекта.

На фона на глобалните опасения относно устойчивостта на дивите популации от змиорки японското министерство на земеделието планира всички животни, разпространявани в Япония, да са изцяло отглеждани във ферма до 2050 година.

„Ямада Суисан“ пуска новия продукт от змиорки, изцяло отгледани в изкуствена среда, в очакване на летния сезон, когато консумацията на месото се увеличава. Целта на компанията е да определи, дали потребителите са склонни да плащат по-високата цена.

Продуктът се предлага в ресторанта на „Ямада Суисан“ в квартал Цукиджи в Токио, чрез официалния онлайн магазин на компанията, както и през големия търговец на дребно „Аеон Груп“ (Aeon Group).

„Интересно ми е дали ще има разлика спрямо змиорките, които ям веднъж или два пъти месечно“, каза 23-годишният докторант Шотару Ямада от Чофу в западната част на Токио. Той се нарежда на опашка пред ресторант „Цукиджи“ около 7 часа сутринта в очакване на новия продукт и отварянето в 11 часа. „Искам да подкрепя техниката, защото тя ще е необходима на хората, за да продължат да ядат змиорка в бъдеще“, допълни той.