Бъкингам е получил 30 хил. имейла за спорните сделки на Андрю още през 2020 г.

Бъкингамският дворец е получил преди шест години имейли, които биха могли да покажат, че Андрю Маунтбатън-Уиндзор е споделял поверителна правителствена информация, докато е изпълнявал ролята си на търговски пратеник, сочат съдебни документи, съобщава "Би Би Си".

Разкрива се, че архив от 30 000 имейла, съдържащ информация за спорните финансови сделки на бившия принц, е бил предаден през 2020 г. на Лорд Чембърлейн – най-високопоставения служител в кралското домакинство.

Съобщава се, че имейлите са били иззети от личен бизнес контакт на бившия принц Андрю.

Попитан какво се е случило с тях, Бъкингамският дворец заяви: „Тъй като има текущо полицейско разследване срещу г-н Маунтбатън-Уиндзор, не е възможно да се предостави коментар по тези въпроси."

Миналата седмица полицията на Темз Вали отправи нов публичен призив към гражданите да предоставят информация, след ареста на Маунтбатън-Уиндзор по подозрение в злоупотреба с публична длъжност.

Преглед на съдебни документи обаче показва, че голям масив от имейли, свързани с финансовите дейности на Маунтбатън-Уиндзор, вече е бил изпратен до служители на двореца години преди да започнат настоящите разследвания.

Имейлите са били предмет на съдебен спор, а документи от решение на Висшия съд от април 2021 г. показват, че „копие от архива" е било предоставено на Лорд Чембърлейн през май 2020 г.

По-късно, в друго решение на Висшия съд от юни 2022 г., се споменава имейл от 10 юли 2020 г., в който се посочва, че имейлите са били „доставени в Бъкингамския дворец".

Това се случва след като тогавашният херцог на Йорк се оттегли от официалните си кралски задължения след интервюто си за BBC Newsnight през ноември 2019 г.

Съдържанието на архива, включващ имейли до юни 2013 г., не е напълно известно, но има индикации, че той може да съдържа съществена информация и вече са се появили отделни фрагменти, които подсказват значимостта му.

По-рано тази година „The Telegraph" публикува имейли, които показват, че Маунтбатън-Уиндзор е поискал поверителен доклад от служители на Министерството на финансите през 2010 г., а след това го е споделил с личен бизнес контакт, като му е написал „преди да предприемеш следващия си ход".

Докладът е бил свързан с проблеми в банковия сектор в Исландия, а получателят е бил Джонатан Роуланд, чийто баща Дейвид Роуланд е поел люксембургското подразделение на фалирала исландска банка — Kaupthing, която по-късно става Banque Havilland.

Джонатан Роуланд по-рано потвърди пред BBC, че публикуваните съобщения за исландските банки са били взети от неговия акаунт и са били част от съдебни производства. Това подсказва, че те са били включени в архива, който по-късно е бил изпратен на двореца.

И именно в тези съдебни спорове около предполагаемата кражба на имейлите става ясно, че копия от тях са били предоставени на Бъкингамския дворец.

Имейлите са от особено значение, тъй като се отнасят до силно спорен период в финансовите отношения на Маунтбатън-Уиндзор с фамилията Роуланд и Banque Havilland, която по-късно е подложена на санкции от регулаторните органи във Великобритания и Европейския съюз.

Не е известно какво точно се е случило с имейлите, предадени на двореца, но публикуването на "Досиетата Епстийн" по-рано тази година в САЩ показа по-ясно близките отношения на Маунтбатън-Уиндзор с фамилията Роуланд.

Съдебни документи посочват, че Стенфорд е предложил архива с имейли на властите в Монако и Люксембург, както и че го е споделил с няколко лица, включително Лорд Чембърлейн.

През 2020 г. длъжността Лорд Чембърлейн е заемана от лорд Пийл, с когото BBC е потърсила контакт, но Бъкингамският дворец е отговорил от негово име. Според официалния сайт на кралското семейство тази длъжност включва „надзор върху поведението и общите дела на Кралското домакинство".

Имейлите са били предоставени на двореца по време на управлението на покойната кралица Елизабет II. По-късно, при управлението на крал Чарлз III, подходът към Маунтбатън-Уиндзор се е затегнал, включително с отнемане на неговите титли. След ареста му, кралят заявява: „Законът трябва да следва своя ход."

Тези документи посочват, че Маунтбатън-Уиндзор е насърчавал техни бизнес начинания и е дал лични уверения за Дейвид Роуланд, когото е описвал като свой „доверен финансов човек". Бившата му съпруга Сара Фъргюсън също е била спомената като получател на „банков заем от Роуланд".

Според съдебни документи имейлите, изпратени до двореца, са били взети от акаунта на Джонатан Роуланд след спор с бизнес партньор. По-късно те са попаднали у ритейл предприемача Кевин Стенфорд, бивш мажоритарен собственик на модната марка All Saints, който също е бил въвлечен в отделен конфликт около инвестиции в банката Kaupthing.