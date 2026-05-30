Най-малко 18 загинали, повечето жени и деца, при катастрофа на камион в Афганистан

Най-малко 18 загинали, повечето жени и деца, при катастрофа на камион в Афганистан. Снимка: Pixabay

Най-малко 18 души загинаха, а 35 бяха ранени, след като камион, превозващ афганистански бежанци, връщащи се от съседен Пакистан, се преобърна на магистрала в Източен Афганистан. Повечето от жертвите са жени и деца, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти, съобщи БТА. 

Инцидентът е станал в провинция Лагман на главната магистрала, свързваща столицата Кабул с провинция Нангархар, заяви Абдул Малик Ниазай, говорител на регионалния губернатор. 

Той съобщи, че сред загиналите са 10 деца и пет жени, а ранените са били откарани в болници в Нангархар за оказване на медицинска помощ. 

Говорителят на правителството на афганистанските талибани Забиула Муджахид изрази тъгата си във връзка с инцидента и поднесе съболезнования на семействата на жертвите. 

Подобни злополуки са често явление в Афганистан, където пътищата са в лошо състояние, а шофьорите редовно нарушават правилата за движение, отбелязва АП. 

Пътниците са били сред хилядите афганистанци, които неотдавна са се завърнали от Пакистан, където през 2023 г. започнаха репресии срещу нелегалните имигранти и оттогава много от тях бяха депортирани или принудени да напуснат страната. По също време Иран също увеличи броя на експулсираните афганистански мигранти. Оттогава милиона афганистанци се завърнаха обратно у дома от двете страни, включително и такива, които са били родени в Пакистан и са прекарали десетилетия, живеейки и работейки там, посочва АП. 

 

 

 

