Продължават протестите в Боливия за оставката на президента Родриго Пас

Протестите в Боливия с призив президентът Родриго Пас да подаде оставка бяха възобновени снощи, като демонстрантите продължават да отхвърлят призивите на правителството за диалог и пътните блокади около най-големия град в страната - Ла Пас, остават вече един месец, предаде Франс прес.

Фермери, работници, миньори, транспортни работници и учители смятат, че мерките, приети от дясноцентристкия лидер, който е на власт от шест месеца, са недостатъчни, за да измъкнат изпадналата в най-тежката икономическа криза от четири десетилетия страна. Усещайки, че не са чути, те радикализираха исканията си.

Облечени с пончо и дъвчейки листа от растението кока, стотици фермери от племето аймара блокираха вчера Ел Алто, на 4100 метра надморска височина - главната магистрала, свързваща града с Ла Пас, където е седалището на правителството.

Огромни бетонни блокове пречат на превозните средства да преминават, докато жени в традиционни поли раздаваха храна.

“Поканиха ни (на преговори), но ние вече казахме, че не можем да се ангажираме с диалог с това правителство, което трябва да се оттегли”, каза пред АФП Хуан Идалго - лидер на могъщия фермерски синдикат “Червените пончота”. “Нека подаде оставка днес или да свика избори”, добави той, заобиколен от фермери, носещи камшици, преметнати през раменете им.

Над 70 пътни блокади бяха докладвани вчера в страната от пътните служби на Боливия, а още около 20 се очаква да бъдат наложени в началото на следващата седмица.

В сряда Родриго Пас постави “последен ултиматум” на основните синдикални лидери за преговори. “Ако те не искат да се ангажират с диалог, тогава ще бъде наложен закона”, каза той.

Държавният глава вече е с развързани ръце да обяви извънредно положение и да разположи армията, налагайки ограничения на свободите на събирания и движение, след като парламентът гласува отмяната на разпоредба, която ограничаваше правомощията на президента в това отношение, припомня АФП.

Конфедерацията на боливийските работници (КБР) - най-големият синдикат в страната, обяви, че съдилищата са отменили заповедите за арест за “подбуждане към извършване на престъпления“ и “тероризъм“, издадени срещу нейния лидер Марио Аргольо и говорителя Габриел Мена, който е и лидер на фермерите от племето аймара, известни като „Червените пончота“.

КБР постави отпадането на обвиненията срещу синдикалисти като условие за започване на всякакви преговори.