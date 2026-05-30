НАСА откри изгубен през 1971 г. съветски луноход

НАСА направи контакт със съветския космически апарат Луноход-1, който за последно предаде сигнал през 1971 г., съобщи Space Daily.

Луноход-1 каца на Луната на 17 ноември 1970 г. в района на Морето на дъждовете и работи близо година - значително по-дълго от планираното. Той изминава около 10,5 км по лунната повърхност, преди мисията му да бъде прекратена на 4 октомври 1971 г.

Космическият кораб обаче остава на Луната. По-късно учените съобщиха, че са загубили точното му местоположение.

През 2010 г. разузнавателен орбитален апарат на НАСА изпраща изображения от Луната и така се определя точното местоположение на първия в света планетарен роувър. След това изследователи от обсерваторията "Апачи Пойнт" в Ню Мексико изстрелват лазерен лъч и Луноход 1 отговорил. Сигналът бил удивително силен. Том Мърфи от Калифорнийския университет обяснява: "Най-добрият сигнал в годините на изследвания е от Луноход-2 - 750 фотона, докато Луноход 1 върна около 2000 фотона при първия си опит."