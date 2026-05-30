В Кипър погнаха чужденци в подозрения за планиране на нападения над израелци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията в Република Кипър разследва престъпна организация, заподозряна за планиране на терористични нападения, съобщава електронното издание на кипърския вестник "Филелефтерос", информира БТА.

По случая в Ларнака са задържани четирима чуждестранни граждани. Според информация на "Филелефтерос" двама от тях са палестинци и единият е признал, че цел на планирани нападения са били израелски граждани. В момента полицията разследва как и къде са били планирани евентуалните терористични удари.

Говорителят на полицията Вирон Виронос е съобщил, че случаят се разследва в сътрудничество с международни партньорски служби.

Двама от чужденците са задържани през миналата седмица и за тях вече има съдебна заповед за задържане за период от осем дни.

При обиск на два имота са открити вещества, които биха могли да бъдат използвани за приготвяне на експлозиви. Сред тях е имало амониев нитрат, за който не се изключва да е бил набавен от кипърския пазар.

За единия от задържаните е известно, че пребивава нелегално в Република Кипър като се предполага, че е влязъл незаконно от северната част на острова.