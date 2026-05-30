Путин дал $26 млрд. за безсмъртие чрез 3D принтирана плът и трансплантации на органи

Когато Владимир Путин беше уловен от включен микрофон да казва на Си Дзинпин, че хората могат да постигнат безсмъртие чрез подмяна на органи, част от наблюдателите отхвърлиха разговора като ексцентричен неформален обмен между застаряващи автократи.

В действителност по време на разговора на военния парад в Пекин миналия септември Путин изглежда е описвал подкрепяна от Кремъл инициатива за дълголетие, която вече се превръща в един от флагманските научни проекти на Русия, се казва в анализ на „Уолстрийт джърнъл".

Подобно на технологични милиардери в Силициевата долина като Джеф Безос, Сам Алтман и Питър Тийл, Путин отдавна проявява интерес към изследванията против стареене. В Русия обаче стремежът на президента да забави биологичния упадък вече е издигнат в държавен приоритет и включва подходи като 3D принтиране на органи, експерименти с минипрасета и излагане на ултраниски температури.

Миналия месец руското правителство обяви, че учени разработват генна терапия, насочена към забавяне на клетъчното стареене, като част от програмата „Нови технологии за опазване на здравето" – инициатива за дълголетие на стойност 26 млрд. долара.

Според заместник-министъра на науката Денис Секирински препаратът „представлява една от най-обещаващите насоки в борбата със стареенето".

Друг ключов фокус е създаването на човешки органи в лабораторни условия за трансплантация – тема, която Путин също е засегнал в Пекин. Всички тези усилия са част от националната програма за дълголетие, представена от него през 2024 г., която обещава да спаси 175 000 живота до края на десетилетието. Критиците отбелязаха, че числото има символично съвпадение с независими оценки за руските военни загуби в Украйна.

Руските държавни учени, назначени от Путин, работят основно по две направления: биопринтиране – 3D отпечатване на жива тъкан, и ксенотрансплантация – отглеждане на човешки органи в минипрасета, порода, смятана за генетично съвместима с човека. Според руски научни структури вече са биопринтирани хрущялна тъкан и щитовидна жлеза на мишка, като целта е до 2030 г. да се достигне до създаване на човешки органи за трансплантация. Подобни срокове се обсъждат и за отглеждане на органи в свине.

„В Руската федерация се работи по широк спектър научни програми в тази област", посочва Кремълската пресслужба. „Тези проекти се подкрепят от държавата и в тях участват множество научни и изследователски институции."

Инициативата е ръководена от две фигури, близки до Путин – дъщеря му Мария Воронцова, ендокринолог, която ръководи държавни програми в генетиката, и физикът Михаил Ковалчук, директор на Курчатовския институт – наследник на съветския ядрен изследователски център.

Ковалчук, брат на близкия съюзник на Путин Юрий Ковалчук – банкер и медиен инвеститор – се смята за интелектуалния архитект на тази политика. Той твърди, че науката скоро ще позволи на хората да възстановяват и подменят части от тялото си почти безкрайно.

„Трудно е да се говори за безсмъртие, но способността да се възстановява човекът без съмнение ще нараства", казва Ковалчук пред руски медии.

За разлика от подобни изследвания, финансирани от Безос, Алтман или Тийл, проектите, подкрепяни от обкръжението на Путин, почти не присъстват в рецензирани международни научни издания.

„Ако няма публикации, няма и реални резултати, а тези твърдения по-скоро трябва да се приемат като стремежи, не като факти", казва руският учен Александър Островски, един от пионерите на биопринтирането в страната.

След началото на пълномащабната война в Украйна Островски напуска Русия и продава компанията си, която впоследствие започва да сътрудничи на държавата. По думите му санкциите са изолирали руската наука от западните партньори, което прави работата в изолация изключително трудна. Той допълва, че е възможно част от учените да представят на Путин резултати, които съвпадат с очакванията му, за да осигурят финансиране.

Ковалчук също свързва изследванията за дълголетие с по-широката кремълска идея за цивилизационна конфронтация със Запада. В спорна реч през 2015 г. той предупреждава за създаване на „служебни хора" – контролируеми индивиди с ограничено самосъзнание и манипулирано възпроизводство. Той е изказвал и твърдения, че САЩ стоят зад пандемията от Covid-19.

Путин отдавна демонстрира сходни възгледи. Ковалчук публично е хвалил съветския филм „Мъртъв сезон" от 1968 г., в който ЦРУ и бивши нацистки лекари заговорничат за контрол над човечеството. Самият Путин е заявявал, че този филм е повлиял на решението му да се присъедини към КГБ.

Друг ключов влиятелен човек е Владимир Хавинсон, наричан в руските медии „геронтологът на Путин", който популяризира пептидни терапии против стареене, извлечени от телешка тъкан.

Пептидите – къси вериги аминокиселини, рекламирани за възстановяване, мускулен растеж и забавяне на стареенето – са популярни и сред американски фигури от уелнес средите, включително Робърт Ф. Кенеди-младши и Джо Роугън, въпреки ограничените доказателства за ефективността им.

Хавинсон, който получава едно от най-високите държавни отличия в Русия за медицински постижения, твърди, че се стреми да удължи живота на лидер, чието оттегляне би могло да дестабилизира страната. Той също така защитава идеята, че човек може да живее до 120 години, позовавайки се на библейски текстове.

Хавинсон умира през 2024 г. на 77-годишна възраст.

Макар и нетрадиционни, както Хавинсон, така и Ковалчук са признати учени. Въпреки това Путин подкрепя и по-малко утвърдени подходи.

По време на среща в Кремъл през 2018 г. той препоръчва на тогавашния австрийски канцлер Себастиан Курц да опита криотерапия – камера, в която тялото се излага на температури до минус 170 градуса по Фаренхайт. По-късно Курц разказва, че е бил изненадан от ентусиазма на Путин относно практиката.

Путин, който е на 73 години, от десетилетия изгражда образ на физическа издръжливост чрез публични демонстрации на мъжественост – лов, хокеен спорт и моторизирани прояви, включително каране на Harley-Davidson.

Зад този образ обаче стои лидер, силно фокусиран върху процеса на стареене. По време на пандемията от Covid-19 той въвежда строги карантинни мерки, включително дезинфекционни тунели и продължителна изолация на посетителите. Дългите маси в Кремъл се превръщат в символ на дистанция и страх от зарази.

Руски и западни медии също спекулират за козметични процедури, тъй като външният вид на Путин изглежда все по-гладък с възрастта.

Повечето от най-близките му сътрудници също са на около 70 години, включително хора като Юрий Ушаков, Сергей Чемезов и Николай Патрушев. Стремежът към удължаване на живота на руските елити отразява по-широка традиция в руската история.

Още през 20-те години на XX век съветският учен Александър Богданов експериментира с кръвопреливания за подмладяване, преди да загине от собствените си опити на 55 години. Десетилетие по-късно лекарят Александър Богомолец организира първата световна конференция за дълголетие и печели подкрепата на Сталин с твърдения, че хората могат да живеят до 150 години. Той умира на 65.

Русия остава държава с едни от най-ниските показатели за продължителност на живота в развитите страни. Средната продължителност на живота при мъжете е около 68 години – значително под нивата в САЩ и Западна Европа.

Смъртта, за разлика от изборите, остава трудна за управление дори за Кремъл, съобщи БГНЕС.