Хагсет: САЩ, Великобритания и Австралия разработват съвместно подводни дронове

САЩ, Великобритания и Австралия работят съвместно по разработването на безекипажни подводни апарати в рамките на тристранното си партньорство в областта на сигурността АУКУС, предаде Ройтерс, позовавайки се на американския министър на отбраната на Пийт Хегсет, съобщи БТА.

Американският военен министър говори пред медиите заедно с колегите си от Великобритания и Австралия в кулоарите на "Диалога Шангри-Ла" в Сингапур.

В съвместно изявление на АУКУС се посочва, че доставките на апаратите ще започнат през 2027 г.

Програмата ще подобри разузнавателните и ударните способности на трите страни, "както и ще засили превъзходството им в борбата срещу подводници и кораби, противоминните действия, радиоелектронната борба и маневрите в оспорвани крайбрежни зони", се посочва в изявлението. Програмата е част от т. нар. "втори стълб" на "АУКУС" за разработване на съвременни технологии в областта на отбраната, включително такива свързани с квантови изчисления, подводници, изкуствен интелект, хиперзвукови и кибертехнологии.

"Този знаков проект ще осигури набор от изключително адаптивни многофункционални полезни товари за безпилотни подводни апарати, предназначени да подпомагат подводните операции и да запазят колективното ни предимство в морската сфера", заяви Хегсет по време на форум в Сингапур по въпросите на сигурността.

Създаден от трите държави през 2021 г., "АУКУС" е част от тристранните усилия да противодействат на нарастващото влияние на Китай в Индо-тихоокеанския регион.

Китай определя пакта като опасен и предупреди, че той може да надпревара в превъоръжаването в регионален план.

"Това бързо ще предостави на нашите сили най-модерните технологии за бойното поле, тъй като заедно произвеждаме гама от най-съвременни сензори и оръжейни системи за безпилотните подводни апарати", заяви министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли.

Той подчерта, че безпилотните подводни апарати ще подобрят способността и на трите страни да реагират на заплахи, включително на тези, насочени срещу подводни кабели и тръбопроводи.