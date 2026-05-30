Пекин с предупреждение към ЕС за ответни мерки при нови търговски ограничения

Китай предупреди Европейския съюз да не въвежда допълнителни търговски ограничения след проведени вътрешни обсъждания в ЕС за отношенията с Пекин, като заяви, че ще отговори твърдо на всяка нова мярка, която смята за дискриминационна, предаде ДПА, информира БТА.

От министерството на търговията на Китай съобщиха днес, че Европейският съюз трябва да защитава свободната търговия и лоялната конкуренция и да отхвърли протекционизма и едностранните действия.

Според ведомството, ако Брюксел въведе „едностранни търговски инструменти“ или дискриминационни ограничения, Китай ще „отговори решително“ и ще предприеме „ефективни мерки“ за защита на своите интереси.

Предупреждението идва след вътрешни разговори за търговската политика между представители на Европейската комисия, отговарящи за отношенията между ЕС и Китай, проведени в петък.

На срещата не са били взети решения. Тя е имала за цел да подпомогне подготовката на дискусиите на предстоящата среща на лидерите от Г-7 и на срещата на върха на Европейския съюз в средата на юни.

След разговорите „Европейската комисия“ заяви, че Китай остава важен партньор и че диалогът ще продължи.

Същевременно Комисията отбеляза, че настоящото състояние на търговските и инвестиционните отношения „не е устойчиво“, като посочи засилващата се връзка между икономическите въпроси и сигурността и необходимостта от „по-твърд и последователен отговор“ от страна на ЕС.

Пекин заяви, че комуникационните канали с Европейския съюз остават отворени и посочи продължаващите дискусии за създаване на механизъм за консултации в областта на търговията и инвестициите.

Отношенията между двете страни са обтегнати заради митата на ЕС върху китайските електромобили, взаимните разследвания на пазарни практики и китайския контрол върху износа на ключови суровини.