Новият лидер на Мианма пристигна в Индия за среща с Моди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Избраният наскоро президент на Мианма, доскоро лидер на управляващата военна хунта - генерал Мин Аун Хлайн, e на петдневно посещение в Индия – първата му задгранична визита, откакто зае новия си граждански пост, предаде Франс прес.

В рамките на визитата Мин Аун Хлайн ще се срещне с индийския премиер Нарендра Моди, а акцентът в разговорите им ще бъде върху задълбочаването на отношенията между двете съседни страни, пише БТА.

"Президентът Мин Аун Хлайн ще обсъди с министър-председателя Нарендра Моди на 1 юни 2026 г. укрепването на историческите и цивилизационни връзки между двете държави", посочи Министерството на външните работи в Делхи.

Посещението на мианмарския генерал започна от град Гая в източния щат Бихар, където той кацна, за да посети храма "Махабодхи", будистко място за поклонение. По-късно през деня се очаква да пристигне в Делхи.

Говорителят на индийското Министерство на външните работи Рандхир Джаишвал приветства Мин Аун Хлайн с публикация в Екс.

"Добре дошъл на мианмарския президент Мин Аун Хлайн в Бодх Гая", написа Джаишвал. "Визитата е отражение на силните духовни и исторически връзки между нашите два народа и нашите две страни. Именно тези връзки са причината да задълбочим още повече сътрудничеството между нас."

Индия има около 1500-километрова сухоземна граница с Мианма и морска граница в Бенгалския залив.

Делхи продължи да поддържа отношения с правителството на военните в Мианма въпреки западните санкции, наложени след като армията свали от власт демократично избраното управление на Аун Сан Су Чжи през 2021 г. След преврата Мианма бе обхваната от въоръжен граждански конфликт и тежка хуманитарна криза.

Посещението на мианмарския президент е възможност за Индия за отслабване на огромното китайското влияние в Мианма и осигуряване на достъп до критични суровини като редкоземни елементи, но и за укрепване на сигурността по границата, отбелязват пред Ройтерс анализатори.

"Откакто облече цивилните дрехи на президент, Мин Аун Хлайн се опитва да подобри дипломатическите отношения с всички страни от региона", посочи Ричард Хорси, експерт по Мианма в Кризисната група, мозъчен тръст, и добави, че вероятно следващата стъпка на генерала ще бъде да опита да нормализира отношенията с Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

На 3 април парламентът на Мианма избра бившия лидер на хунтата Мин Аун Хлайн за президент. За поста имаше трима кандидати, но избирането му се смяташе за формалност, тъй като партиите, подкрепящи армията, имат мнозинство в новия парламент след изборите в началото на годината.