Стюардеси се оплакват от опипивания на пътници в самолетите

Стюардесите масово се оплакват от опипивания на пътници в самолетите.

Членовете на кабинния екипаж разказват, че пасажери постоянно ги бутат, щипват, потупват и хващат по време на полет. Мнозина казват, че поведението е излязло толкова извън контрол, че някои стюардеси сега носят лепенки и игли „забранено докосване", докато работят по пътеката.

„Рядкост е, когато не се случва", казва опитната стюардеса Мишел Монтес, която работи в небето от 20 години, в скорошна изява в подкаст относно нежеланото докосване от пътниците, пише New York Post.

Монтес наскоро говори за раздразнението по време на полет в подкаста „Jumpseat Chronicles", заедно с колегите си стюардеси Джошуа Бойд и Дарион Фой - и тримата ясно заявиха, че това не е просто дразнене на ниво турбуленция.

„Можете да говорите с всеки стюардеса на която и да е авиокомпания и всички те ще се съгласят, че това е нещо, което не можем да толерираме и с което се сблъскваме толкова често, че е безумно", каза Фой, разкривайки, че дори е бил щипан по дупето от пътници многократно.

Очевидно някои пътници все още смятат, че извикването на стюардеса работи като обаждане за рум-сървис.

„Вероятно не бихте влезли в ресторант и не бихте бутнали сервитьорката си", казва Сам Уилкинс, стюардеса и синдикален лидер на Southwest, в скорошно интервю пред Washington Post.

И въпреки че години наред на пътниците е било казвано да не злоупотребяват с бутона за повикване над главата, стюардесите признават, че всъщност биха предпочели това пред произволно малтретиране в средата на салона.

В гореспоменатия подкаст Бойд отбеляза, че би предпочела пътниците да „натиснат лампичката за повикване", отколкото да я пипат по какъвто и да е начин. „Не е нужно да ме докосвате, за да получите това, което искате", подчерта тя.

И за много стюардеси проблемът далеч надхвърля досадните потупвания с лакът. Все повече членове на кабинни екипажи по целия свят редовно биват бутани, щипани и хващани от пътници по време на полет.

И докато някои пътници може да смятат, че едно бързо потупване по рамото е безобидно, стюардесите казват, че пресичането на границата по време на полет може да се превърне в нещо много по-грозно.

Миналата година пътник на борда на руски полет е полудял само минути след излитане и е ударил две стюардеси, след като са отказали да му предадат мобилен телефон, съобщи тогава The Post. Сблъсъкът във въздуха се е разиграл на борда на полет на авиокомпания „Победа", пътуващ от Новосибирск до Москва, на 23 август 2025 г., според доклади на Aviation Knowledge.

Пътничката, идентифицирана като Валерия Е., е започнала да се държи агресивно и да плаши другите пътници малко след като самолетът е напуснал пистата. Членове на екипажа се приближили до жената в опит да деескалират ситуацията, след като пътниците се оплакали от поведението ѝ. Стюардесите дори ѝ връчили документи, в които бил описан кодексът за поведение на авиокомпанията, но жестът не ѝ помогнал да се успокои, тъй като тя ги смачкала и ги хвърлила. Кадри от полета показват как зашеметените пътници скачат, за да задържат жената и да я издърпат от вестибюла, докато тя се смее истерично. В крайна сметка тя била закопчана на седалката си с разрешение от командира, докато самолетът не кацнал на летище Шереметиево в Москва, където властите я извадили от самолета.

Нападнатите стюардеси са отказали медицинска помощ и вместо това са се отправили директно към служителите на летището, за да документират нараняванията си и да подадат доклади.