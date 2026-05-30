Отстраненият от съда лидер на опозицията в Турция поиска нов партиен конгрес

Отстраненият от съда председател на основната опозиционна партия в Турция Народнорепубликанската партия (НРП) Йозгюр Йозел се обяви за нов партиен конгрес и избор на председател на митинг в центъра на Анкара. Той обяви пред хиляди събрали се "Гювен парк", че са на правилната страна на историята. До него беше кметът на Анкара Мансур Яваш.

"Незабавно проведете конгрес, за да може партията да има своя избран председател. Народнорепубликанската партия не може да приеме назначения. Искам предсрочни избори за председател", заяви Йозел, пише БТА.

Според него основната опозиционна партия в Турция е и надеждата на гражданите за смяна на властта в Турция.

"Тоест най-голямата победа на демокрацията е възможността да действаме чрез урните", заяви Йозел.

На 21 май Апелативният съд в Анкара обяви за невалиден 38-ия конгрес на НПР, отстрани досегашното ръководство на партията и нейният лидер Йозгюр Йозел и върна старото старото й ръководство и бившия лидер Кемал Кълъчдароглу. Решението бе издадено по дело за нередности, свързани с провеждането на конгреса през 2023 г. и съмненията за подкупване на делегатите да бъде избран Йозел начело на партията. Решението на съда, което в процес на обжалване пред по-висшия Върховен касационен съд предизвика криза във формацията и масови протести на симпатизанти на досегашното ръководство.

"Йозгул- председател", "Кемал председател", "Власт" бяха сред скандиранията на хилядите събрали се в турската столица в четвъртия ден на Курбан байрама.

Протестът се отправя към мавзолея на основателя на Република Турция и основателя на Народнорепубликанската партия Кемал Ататюрк.

Митингът протича при засилено полицейско присъствие. В същото време се провежда и паралелен митинг пред централата на Народнорепубликанската партия, където възстановеният на председателския пост Кемал Клъчдароглу поздравява свои поддръжници за Байрама.