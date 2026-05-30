Пускат на фериботите в Гърция електрически коли само с батерии, заредени до 40%

Електрическите автомобили, които ще бъдат транспортирани с фериботи в Гърция, трябва да бъдат с батерии, заредени до максимум 40 процента, съобщава електронното издание "Нюз авто". Забраната важи за всички големи фериботни линии и е сила от 2024 г.

Електрическите автомобили, които се качват на фериботите трябва да са в добро състояние без повреда на батериите и нямат право да се зареждат по време на пътуването, пише БТА.

Марката на автомобила се записва и се вписва точното място на превозното средство на кораба. За хибридните автомобили и плъг-ин (plug-in) хибриди автомобили има проверка на температурата на батерията при качване във ферибота.

Предпазните мерки се взимат с цел да бъдат предотвратени възможни инциденти. Заради големината на батериите на електрическите автомобили е възможно да възникне голям пожар, чието овладяване би било трудно. Ако батерията е заредена на по-малко, тя поддържа по-ниска температура, което би предотвратило сериозни инциденти, уточнява изданието.