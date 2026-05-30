ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шишков разпореди пълна ревизия на община Варна от ...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22948294 www.24chasa.bg

Двама ливански войници са тежко ранени при израелски удар

932
Щети в Ливан след едни от последните израелски удари. СНИМКА: РОЙТЕРС

Ливанската армия обяви днес, че двама нейни войници са били ранени при "умишлен израелски удар" в Южен Ливан, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това е станало ден след среща във Вашингтон между военни делегации на двете страни, пише БТА.

"Двама войници са били тежко ранени, след като са били взети на прицел в автомобил от вражески израелски дрон" близо до южния град Набатие, посочи в изявление ливанската армия.

Израелските военновъздушни сили и артилерия нанесоха днес удари по райони в близост до стратегическа планина, където се намира замък, построен от кръстоносците, в Южен Ливан, докато в села около Набатие се водеха ожесточени сражения, съобщи Асошиейтед прес.

Израелските въоръжени сили издадоха нови предупреждения за евакуация за повече от десет села в Южен Ливан, отбелязва АП.

Щети в Ливан след едни от последните израелски удари. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!