Парламентът на Гана прие закон срещу ЛГБТ общността

Парламентът на Гана прие закон, който криминализира хомосексуалността и популяризирането на дейности, свързани с ЛГБТИК общността, съобщи Би Би Си.

Самоопределянето като лесбийка, гей, бисексуален, транссексуален или човек с нетрадиционна сексуална ориентация може да бъде наказано с до три години лишаване от свобода. Новият закон въвежда и "задължение за докладване" на забранени действия пред полицията, пише БТА.

Религиозните лидери оказват натиск върху президента Джон Драмани Махама, който трябва да подпише нормативния акт, за да влезе той в сила, да затегне законодателството в тази област, коментира Би Би Си.

Забраната беше разкритикувана остро от международни правозащитни организации, включително от "Хюман райтс уоч", която заяви, че тя излага на риск живота на ЛГБТИК хората, като същевременно "насърчава гражданите да се следят и да се докладват един друг".

Връзките между хора от един и същи пол са забранени в Гана съгласно закони, датиращи от британската колониална епоха.

В обръщение към парламента вносителят на законопроекта, свещеникът Джон Нтим Форджур, заяви, че одобреният вчера от парламента нормативен акт защитава семейните и културните ценности на Гана.

Той заяви, че новите забрани ще направят съществуващите закони "по-силни, по-всеобхватни и по-строги при справянето с практиките на ЛГБТИК".

Всеки, който се самоопределя като поддръжник на представителите на ЛГБТИК общността, също може да бъде осъден на лишаване от свобода.

В закона са предвидени изключения за юристи, медийни работници и медицински специалисти, които отразяват въпроси, свързани с ЛГБТИК общността, или предоставят медицинска помощ и други услуги на хомосексуални лица.

Парламентът на Гана вече одобри подобен закон през 2024 г., но той не влезе в сила, след като тогавашният президент Нана Акуфо-Адо не го подписа заради правни пречки.

Настоящият президент Махама даде да се разбере, че ще подкрепи новата мярка. Малко след встъпването си в длъжност през януари миналата година той заяви: "Вярвам в принципите и ценностите, че съществуват само два пола – мъж и жена – и че бракът е съюз между мъж и жена."

Одобряването на новия закон вчера предизвика днес похвали от страна на някои религиозни и консервативни групи, но породи възмущение сред защитниците на човешките права, обобщава Франс прес.

"Позор за парламента", каза пред AФП Наана Агиман Препра, студентка в Университета на Гана. "Толкова мразя тази страна", добави 26-годишната жена.

Религиозни и консервативни лидери, от друга страна, приветстваха този закон, който предвижда наказание до три години затвор за лица, поддържащи хомосексуални отношения, и от три до пет години за умишлено насърчаване, спонсориране или подкрепа на ЛГБТИК дейности.

"Това е много хубаво нещо. Браво на парламента", заяви пастор Джоузеф Ний Ободай. "Знам, че президентът Махама ще направи необходимото и скоро ще одобри този текст", каза той пред AФП.

Правозащитничката Глория Боаду предупреди, че законодателството заплашва основните демократични свободи, тъй като, по думите ѝ, "законът срещу ЛГБТИК не е насочен само срещу представителите на общността. Той е насочен срещу всеки, който вярва в правата на човека."

През последните години няколко африкански държави предприеха подобни репресивни мерки срещу правата на ЛГБТИК общността, отбелязва Би Би Си.

През март парламентът на Сенегал одобри подобно законодателство, което предвижда максимална присъда от 10 години затвор за сексуални актове между партньори от един и същи пол и криминализира "насърчаването" на хомосексуалността.

През 2023 г. Уганда въведе смъртно наказание за определени сексуални актове между партньори от един и същи пол.