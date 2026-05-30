Хиляди протестираха срещу задръстванията по ключов алпийски път

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няколко хиляди души спряха днес движението през граничния между Австрия и Италия проход Бренер, за да протестират срещу огромното увеличение на трафика по един от най-натоварените европейски коридори, свързващи северната и южната част на континента, предаде ДПА.

Демонстрантите в австрийския град Матрай ам Бренер носеха плакати с надписи "Стига вече" и "Мир в долината". Те настояха да се вземат мерки срещу последствията от преминаването на тежкия транзитен трафик върху околния алпийски регион, пише БТА.

"Това е уникално събитие", каза организаторът на протеста Карл Мюлщайгер, имайки предвид броя на събралите се хора. "То ще остане завинаги в историята на Тирол", допълни Мюлщайгер, който е кмет на съседната община Грис ам Бренер.

Заради демонстрацията властите в Австрия и Италия затвориха прохода от двете страни за движение. Той ще остане така до довечера, когато трафикът през границата отново ще бъде пуснат. Много от демонстрантите пристигнаха с влак или с велосипед.

Водачите на МПС бяха предупредени да избягват района, освен ако не е наложително. Освен международния протестът парализира до голяма степен и местния автомобилен трафик.

Това обаче не бяха единствените транспортни проблеми в тази зона. Пожар на жп участък северно от Верона спря днес и движението на влакове през прохода.

Италианските държавни железници съобщиха, че огънят е запален умишлено от неизвестни лица.

Някои протестиращи критикуваха и забавянето на строежа на железница в германската провинция Бавария, която трябва да намали задръстванията по магистралата чрез осигуряването на алтернативна връзка, щом тунелът под прохода Бренер стане готов.

По данни на австрийската държавна фирма за пътно поддържане АСФИНАГ миналата година прохода са използвали около 11 милиона леки коли и 2,5 млн. камиона. Това прави пътната артерия на най-натоварената европейска връзка север-юг в Алпите.

По изчисления на австрийската Асоциация за екология и транспорт през Бренер са преминали три пъти повече тежкотоварни автомобили в сравнение с всички алпийски транспортни коридори в Швейцария взети заедно.

Преди това сутринта движението в Австрия, Северна Италия и Южна Германия беше спокойно, което властите приеха с изненада, предвид блокадата на прохода, отбелязва ДПА.

"Доста по-спокойно е от обичайното", каза говорител на австрийския съюз на автомобилистите и отбеляза, че през почивните дни трафикът обикновено е доста по-натоварен.

От италианската страна на границата, пътната полиция в Болцано също определи пътната обстановка като "изключително спокойна".

Властите обясниха, че много пътуващи са се вслушали в призивите от предишните дни да избягват засегнатия район и са променили маршрутите си за уикенда.

По време на затварянето на прохода е разрешено преминаването само на местния трафик.

Проходът се очаква да остане затворен до 19:00 ч. (20:00 ч. българско време). От италианската страна ограниченията са в сила до 20:00 ч. (21:00 ч. българско време).