"Росатом" заяви, че украински дрон е ударил Запорожката АЕЦ

Руската държавна корпорация "Росатом" съобщи, че украински дрон е ударил контролираната от Русия Запорожка АЕЦ, без да причини щети по основното оборудване, но е пробил дупка в стената на турбинната зала, предаде Ройтерс.

"Този следобед украински боен дрон камикадзе е ударил сградата на турбинната зала на 6-и реактор, което е довело до последваща детонация", посочи в изявление генералният директор на "Росатом" Алексей Лихачов, цитиран от ТАСС.

"Експлозията не е причинила щети на основното оборудване. Въпреки това е пробила дупка в стената на турбинната зала", добави той и нарече инцидента "умишлен", пише БТА.

Запорожката АЕЦ беше превзета от Русия през март 2022 г. и остава близо до фронтовата линия в югоизточната украинска Запорожка област.

По времето на продължаващата повече от четири години война централата неведнъж е ставала мишена на атаки, пораждащи опасения от ядрена авария.

"Приближихме се една стъпка по-близо до авария, каквато най-вероятно ще засегне дори тези, които живеят далеч от границите на Русия и Украйна, и все още мислят, че са в пълна безопасност", посочи Лихачов.