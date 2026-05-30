Германските либерали си избраха за лидер 74-годишния Волфганг Кубики

Германската Свободна демократическа партия (СвДП) избра 74-годишния Волфганг Кубики за свой нов лидер. Дотук се стига в момент, когато либералната формация се опитва да се възстанови след рекордна поредица от изборни поражения, предаде ДПА.

Политическият ветеран победи на партийната конференция европейския депутат Мари-Агнес Щрак-Цимерман с 390 срещу 259 гласа.

Кубики сега има за задача да направи това, което предишният лидер Кристиан Дюр не можа след избирането си преди година – да изведе СвДП от усилващата се маргинализация, в която е изпаднала, и да я превърне отново в политическа сила, с която всеки да се съобразява, пише БТА.

Дълги години играещи ролята на балансьора в германската политика, свободните демократи бяха партньор или на консервативния блок, или на Германската социалдемократическа партия (ГСДП), но сега подкрепата за тях се срина след падането на правителството на канцлера Олаф Шолц в края на 2024 г.

Дюр пое кормилото на партията, след като на изборите през февруари 2025 г. тя не успя да преодолее 5-процентната бариера за влизане в Бундестага, долната камара на германския парламент.

Но той не успя да обърне негативната тенденция. Тази година СвДП претърпя нови провали на изборите в Баден-Вюртемберг (4,4%) и Райнланд-Пфалц (2,1%) и не влезе в парламента на нито една от двете провинции.

В резултат цялото партийно ръководство подаде оставка.

Новият екип на Кубики бе избран с мандат от само една година. Той ще се изправи пред първото си изпитание още през септември, когато ще има избори за регионален парламент в Саксония-Анхалт, Мекленбург-Предна Померания и Берлин.

И в трите провинции подкрепата за СвДП е под 5% според социологическите проучвания.