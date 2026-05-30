Тръмп иска да замени музикантите на честванията за 250-годишнината на САЩ

На фона отказите на музиканти, които първоначално бяха очаквани за честванията по повод 250-годишнината от независимостта на САЩ, Доналд Тръмп заяви днес, че обмисля да отмени концертите, за да произнесе сам реч във Вашингтон, като стигна дотам, че се сравни с Елвис Пресли, предаде Франс прес.

"Смятам да докарам най-голямата атракция в света, този, който привлича много по-големи тълпи от Елвис в разцвета му, и то без китара, този, който обича страната ни повече от всеки друг, този, когото някои смятат за най-великия президент в историята (НАЙ-ДОБРИЯТ ЗА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА) - ДОНАЛД ДЖЕЙ ТРЪМП, за да замести тези високоплатени "музиканти" от ниска категория", написа американският президент в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

В тази публикация Тръмп твърди, че е поискал от екипите си да проучат възможността за провеждането на митинг, наречен "АМЕРИКА СЕ ЗАВРЪЩА" ("AMERICA IS BACK Rally"), "в сряда, във Вашингтон, по същото време, на същото място", където "са поканени само големите патриоти", пише БТА.

Неговата публикация идва в момент, когато проектът на Белия дом за организиране на голямо музикално тържество по повод 250-годишнината от независимостта на САЩ претърпя сериозен неуспех, след като петима музиканти се отказаха от участие, аргументирайки се с политически причини.