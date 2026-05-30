Ливанският премиер осъди "опасната ескалация" на Израел

Ливанският премиер Науаф Салам осъди днес в телевизионно обръщение към ливанците "опасната и безпрецедентна ескалация" от страна на Израел, чиито войски напредват в южната част на страната и провеждат масирани удари, и призова за незабавно прекратяване на огъня, предаде Франс прес.

Салам обаче защити решението на ливанските власти да водят преговори с Израел, срещу което се противопоставя проиранската групировка "Хизбула", като заяви, че това е "най-евтиният вариант" за Ливан, пише БТА.

"В светлината на опасната и безпрецедентна ескалация от страна на Израел през последните дни е необходимо да се засилят политическите и дипломатическите усилия за постигане на бързо и реално примирие", заяви ливанският премиер.

Той обвини Израел, че "води политика на изгорената земя и колективно наказание", че "разрушава градове и села и принуждава жителите им да ги напускат", като заяви, че това "няма да донесе нито сигурност, нито стабилност" на еврейската държава.

Говорейки за преките преговори с Израел, които текат от април, Салам каза, че резултатът от тях "не е гарантиран". "Те обаче са най-евтиният път за нашата страна и нашия народ", добави той.

Военни делегации от двете страни се срещнаха вчера във Вашингтон, за да подготвят нов кръг от преговори, насрочен за 2 и 3 юни – четвъртият откакто избухна войната в началото на март, посочва АФП.