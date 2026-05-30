Колумбия обвини Еквадор в "намеса" в президентските избори

Колумбийското правителство обвини днес Еквадор в "намеса" в президентските избори, след като еквадорският президент Даниел Нобоа обяви премахването на наложените на страната мита след среща с крайнодесния кандидат в насрочените за утре избори в Колумбия, предаде Франс прес.

В навечерието на изборите еквадорският лидер обяви, че ще премахне митата, които в момента са 100 процента върху вноса от Колумбия, след разговор с опозиционния кандидат Абелардо де ла Есприела.

Двете страни са въвлечени от месеци в търговска война, като Еквадор обвинява Колумбия, че не успява да се справи с трафика на наркотици и незаконния добив на полезни изкопаеми по общата им граница, пише БТА.

Двете държави си налагат мита върху вноса и от май насам ги повишиха последователно до 100 процента.

Иван Сепеда, съюзник на настоящия президент от левицата Густаво Петро, който не може да се кандидатира отново, и Абелардо де ла Есприела, милионер и адвокат, са фаворитите в президентските избори в Колумбия.

Колумбийското министерство на външните работи изрази "категоричното си неодобрение" на действията на Еквадор, които определи като "умишлена намеса в текущия изборен процес в Колумбия".

Министерството ги осъди като "грубо нарушение на принципа на ненамеса във вътрешните работи, заплаха за националния суверенитет и посегателство срещу демократичната система".

Нобоа заяви, че след срещата си с Де ла Есприела двамата са се споразумели да се борят заедно срещу трафика на наркотици.

Колумбийското правителство също така обвини еквадорския президент, че е представил по "подвеждащ" начин решението си относно митата.

Той вече беше обявил в началото на май намерението си да намали митата от 100 процента на 75 процента считано от 1 юни.

Колумбийското министерство на външните работи заяви, че премахването на митата следва да е в отговор на "директиви", наложени от генералния секретариат на Андската общност.